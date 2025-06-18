Наживалисяна на пам’ятниках загиблим воїнам: Одеські чинуші привласнили понад 2 млн грн

СБУ та Нацполіція викрили посадовців Одеської міськради та бізнесменів, які заволоділи майже 2,1 млн грн (понад 50 %) із 4,8 млн грн, виділених на встановлення 88 пам’ятників загиблим захисникам України.

За даними слідства, міські чиновники та підрядники укладали завищені договори на спорудження пам’ятників, а отриману надлишкову частину розподіляли між собою — бюджетні кошти просто не надходили за призначенням.

Фото: СБУ

Незалежні експертизи підтвердили: з фонду у 4,8 млн грн злочинці привласнили понад 2,1 млн грн. Правоохоронці оголосили підозри за частинами 4 і 5 статті 191 Кримінального кодексу — за розтрату і привласнення в особливо великих розмірах під час воєнного стану.

Обшуки, вилучення документів і коштів проводили співробітники СБУ та Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. Зараз вирішується питання щодо запобіжного заходу для фігурантів.