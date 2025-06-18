Інноваційний пристрій замінює щоденний прийом ліків на тижневий

Команда дослідників Массачусетського технологічного інституту (MIT) та Lyndra Therapeutics розробила інноваційний пристрій-капсулу, яку достатньо приймати лише раз на тиждень замість щоденного прийому ліків.

Протягом останнього десятиліття лабораторія Траверсо розробила кілька типів капсул, які залишаються в травному тракті протягом тривалого часу, повільно вивільняючи ліки впродовж днів чи тижнів.

У 2016 році команда представила пристрій у формі зірки, який пізніше був модернізований компанією Lyndra для клінічних випробувань пацієнтів із шизофренією, пише SciTechDaily.

Новинка має шість сегментів, які складаються в капсулу. Після ковтання капсула розкривається у шлунку, забезпечуючи поступове вивільнення ліків протягом семи днів. Потім виходить з організму.

Для клінічних випробувань капсулу наповнили рисперидоном — поширеним препаратом для лікування шизофренії.

Під час клінічного дослідження нова форма препарату показала таку саму ефективність у лікуванні симптомів шизофренії, як і традиційна щоденна терапія.

– Одна з найбільших перешкод людей із хронічними захворюваннями полягає у нерегулярному прийомі ліків. Це призводить до погіршення симптомів, а у випадку шизофренії – до можливого рецидиву та госпіталізації, – зазначають дослідники.

Можливість приймати ліки перорально один раз на тиждень може допомогти багатьом пацієнтам дотримуватися регулярного графіку лікування.

Сьогодні вчені вже не лише готуються до масштабних клінічніх випробувань, а й планують застосування метод для інших препаратів, зокрема контрацептивів.