Верховна представниця Європейського Союзу з питань безпеки і зовнішньої політики Кая Каллас закликала країни-члени ЄС натиснути на Ізраїль через значні жертви серед цивільного населення, зокрема дітей, і важку гуманітарну кризу в Секторі Гази. Кроки, яких необхідно вжити, головна дипломатка ЄС окреслила під час дебатів у Європарламенті 18 червня щодо ситуації у Газі.

Кая Каллас насамперед нагадала, що Ізраїль розпочав свою операцію у Газі як відповідь на «найгірший терористичний напад» в історії Ізраїлю, здійснений бойовиками угруповання «Хамас» (визнане терористичним в ЄС і США) 7 жовтня 2023 року.

«Ізраїль має право на самозахист, але те, що ми бачимо на практиці з боку Ізраїлю, виходить за межі самозахисту. Ми чітко заявили, що блокування їжі й ліків для палестинців, які опинилися в Газі, не захищає Ізраїль», – зазначила Каллас і розповіла про те, що нещодавно в Газі відкрили три склади, але лише один із них зараз приймає нові поставки гуманітарної допомоги, а мирне населення, яке стоїть у черзі за продуктами, потрапляє під обстріли.

«Звіти вчора про те, що ізраїльські війська вбили понад 50 палестинців, людей, які чекали на борошно на гуманітарних пунктах у Газі, є шокуючими. Кожен день цієї війни віддаляє людяність. Досить!» – заявила верховна представниця ЄС.

«Наше завдання як Європейського Союзу – не плакати, а запитати себе, що ми можемо зробити у відповідь, – сказала Каллас, – ми повинні чинити тиск на Ізраїль».

Вона закликала країни ЄС посилити тиск шляхом перегляду Угоди про асоціацію з Ізраїлем. За словами Каллас, більшість міністрів закордонних справ ЄС підтримала перегляд угоди й перевірку відповідності Ізраїлю зобов’язанням за статтею 2, яка вимагає дотримання прав людини.

Також вона закликала збільшити обсяги гуманітарної допомоги для палестинців і відкинула аргументи Ізраїлю, що допомога може бути використана зловмисниками. «Відповідь на загрози щодо використання допомоги як зброї не полягає в блокуванні допомоги, а в тому, щоб надіслати в регіон таку кількість допомоги, яку неможливо використати в зловмисних цілях», – зазначила Каллас.

Голова дипломатії ЄС підтвердила відданість ЄС рішенням про дві держави, що, за її словами, забезпечить справедливий і сталий мир для обох народів. Вона також наголосила на необхідності міжнародної мобілізації для підтримки цього підходу. «Рішення про дві держави є правильним шляхом і таким, що завжди буде таким. Це єдиний спосіб досягти справедливого і сталого миру для ізраїльтян і палестинців», – зазначила Каллас.

Окрім того, вона закликала до тиску на «Хамас», щоб він передав керівництво Сектором Гази палестинській адміністрації, наголошуючи на важливості міжнародної єдності для вирішення конфлікту.

Бойовики угруповання «Хамас» 7 жовтня 2023 року вторглися на територію Ізраїлю, вбивши близько 1200 людей і захопивши в заручники понад 250. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію в Секторі Гази, заявивши як мету звільнення заручників і ліквідацію «Хамасу». Жертвами ізраїльських атак у секторі, за даними підконтрольного «Хамасу» МОЗ Гази, стали понад 50 тисяч людей. Незалежного підтвердження ці дані не мають, так само ця статистика не має розподілу на озброєних і цивільних осіб.