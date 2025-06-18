Україну не згадають у підсумковій декларації саміту НАТО в Гаазі, - ЗМІ

Підсумкове комюніке цьогорічного саміту НАТО може суттєво відрізнятися від минулорічних – дипломати, залучені до його підготовки й не уповноважені давати офіційні коментарі ЗМІ, розповіли Радіо Свобода, що воно буде значно коротшим і поміститься на одну сторінку.

За даними співрозмовників, Україну в декларації не планують згадувати, а Росію знову назвуть довгостроковою загрозою.

Також союзники зобов’яжуться підняти рівень витрат на оборону до п’яти відсотків ВВП. Дедлайн – 2032 рік. Однак це зобов’язання можуть переглянути 2029-го. Станом на тоді нинішня каденція президента США Дональда Трампа, що виступає за відповідний рівень оборонних витрат, завершиться.

Дипломати водночас зауважили, що комюніке ще в процесі редагування і може змінитися.

Президент України Володимир Зеленський, за інформацією співрозмовників Радіо Свобода, візьме участь у робочій вечері лідерів 24 червня. Попередньо, на ній має бути присутнім і Дональд Трамп.

До сесії власне саміту президент України не долучатиметься, немає також у планах засідання Ради Україна-НАТО на рівні лідерів. Володимир Зеленський має виступити на заході, що проводиться на полях саміту, а саме – Форумі оборонних індустрій.

2 червня президент Зеленський повідомив, що Україну запросили на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі. Проте, в якому саме форматі відбудеться ця участь і скільки місця відведуть Україні на цьому саміті і в його комюніке – не повідомляли.