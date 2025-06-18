Депутатка маскувалась під військову задля піару та виплат

Державне бюро розслідувань викрило схему фіктивного проходження військової служби депутаткою Дніпропетровської обласної ради. Зазначається, що таким чином вона намагалася створити "позитивний імідж" та отримати неправомірні виплати з бюджету.

За даними слідства, у 2023 році депутатка вирішила покращити свій політичний імідж, пройшовши військово-лікарську комісію, яка визнала її придатною до служби. Після цього її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли військове звання "солдат".

Для реалізації схеми жінка залучила знайомого заступника командира однієї з військових частин. Він звернувся до начальника навчального центру з пропозицією посприяти депутатці бути лише в списках військовослужбовців, не беручи безпосередньої участі у навчаннях. Для вирішення формальностей із документами депутатку до навчального центру кілька разів привозив її водій.

Пройшовши військове навчання, депутатка продовжила фіктивну службу в частині свого знайомого. За його сприянням її оформили на посаду оператора у взвод розвідки та корегування ударних безпілотних авіаційних комплексів. Також депутатка нібито "працювала" телефоністом та спеціалістом у групі комунікацій штабу.

За час "служби" депутатка незаконно отримала виплат на понад 200 тисяч гривень. Їй повідомлено про підозру в ухиленні від несення військової служби шляхом іншого обману, вчинене в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом шахрайства.

За ці злочини депутатці загрожує позбавлення волі до 10 років.