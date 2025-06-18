Небезпечна вода: МОЗ зафіксувало кишкову паличку на українських пляжах

Міністерство охорони здоров'я України б'є на сполох: понад 12% проб води, відібраних з офіційних пляжів країни, показали перевищення вмісту кишкової палички. Це становить потенційну загрозу для здоров'я відпочивальників.

Згідно з даними МОЗ, зі 172 проб води, відібраних у період з 6 по 12 червня з річок та водойм у межах офіційних пляжних зон, 21 проба (12,2%) не відповідала санітарним нормам за індексом лактозопозитивних кишкових паличок.

Крім того, протягом того ж періоду було досліджено 109 проб води на хімічні показники. З них 20 проб (18,3%) також не відповідали встановленим нормам.

Фахівці регіональних центрів контролю та профілактики хвороб щотижня проводять моніторинг якості води, щоб своєчасно виявляти відхилення та інформувати населення про безпеку місць для купання. Рекомендується звертати увагу на офіційні повідомлення місцевих органів влади та МОЗ перед відвідуванням пляжів.