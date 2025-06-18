Ракетний удар по Києву: число жертв зростає

У Солом’янському районі Києва тривають пошуково-рятувальні роботи після ракетного удару по житловому будинку. Станом на 07:00, рятувальники деблокували тіла ще п’ятьох загиблих із-під завалів зруйнованої дев’ятиповерхівки. Загалом у будинку виявлено тіла 16 загиблих, повідомили в ДСНС.

За останніми офіційними даними, кількість загиблих внаслідок влучання ракети у житловий будинок у Солом'янському районі зросла до 21 людини. Ця цифра може бути не остаточною, адже рятувальні роботи тривають безперервно вже понад добу. Ще 134 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Багато з них перебувають у лікарнях, борючись за життя.

Пошукові роботи тривають уже понад добу. Сотні рятувальників, медиків та волонтерів працюють на місці трагедії цілодобово. Вони розбирають завали, шукають тих, хто вижив, і надають допомогу постраждалим. Їхня робота ускладнюється масштабами руйнувань.

Нагадаємо: сьогодні у Києві оголошено День жалоби.