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Здоров'я

У чоловічій бороді більше бактерій ніж, у собачої шерсті чи туалеті, – дослідження

У чоловічій бороді більше бактерій ніж, у собачої шерсті чи туалеті, – дослідження

Швейцарські дослідники порівняли мікрофлору борід 18 чоловіків і шерсті 30 собак, щоб визначити й порівняти кількість бактерій, пише Daily Mail.

Результати показали, що у всіх чоловіків рівень бактеріального навантаження був вищим, ніж у собак. Так, в усіх бородатих чоловіків віком від 18 до 76 років, які брали участь в експерименті, був зафіксований високий рівень мікроорганізмів у бороді, водночас тільки у 23 з 30 собак були підвищені ці показники.

Більш того, у чоловіків з бородою було виявлено більшу кількість небезпечних для здоров'я бактерій, ніж у шерсті собак. Такі патогени знайшлися у 7 з 18 чоловіків і у 4 з 30 тварин.

Більше того, деякі бороди виявились більш бактеріально насиченими, ніж зразки, взяті з туалетів.

Насправді мета дослідження була визначити, чи є ризик, що люди можуть заразитися від собаки через МРТ-сканер, якщо його будуть використовувати ветеринари.

Раніше вчені з'ясували, що бородаті чоловіки ставляться до жінок більш вороже.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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