Чатбот ChatGPT для уряду і держслужбовців США

Американська компанія OpenAI, яка створила популярний чатбот ChatGPT, оголосила про запуск програми для уряду і держслужбовців США.

У рамках нової ініціативи компанія підписала контракт з Міністерством оборони на $200 млн. Програма передбачає надання доступу урядовим клієнтам до інструментів на базі штучного інтелекту, зокрема передових мовних моделей.

"У рамках цієї програми виконавець розробить прототипні можливості штучного інтелекту для вирішення найважливіших завдань національної безпеки як у військовій, так і у цивільній сфері", - заявили в Пентагоні.

Програма для державних потреб отримала назву OpenAI for Government, вона включає проекти, які допоможуть зменшити бюрократію та скоротити кількість паперової роботи у держорганах.

Роботи в основному проводитимуться у Вашингтоні та його околицях. Орієнтовний термін їх завершення - липень 2026 року.

Перша версія ChatGPT, яку OpenAI розробляла з 2015 року, була запущена 30 листопада 2022 року. У лютому 2023-го, за даними OpenAI, кількість користувачів чат-бота на основі GPT-4, запущеного того ж року, сягнула 100 млн осіб.

На початку квітня 2024 року OpenAI відкрила доступ до ChatGPT без реєстрації, а у травні представила нову модель штучного інтелекту GPT-4o.

Також компанія представила нейромережу для створення художньої прози та планує додати генератор відео Sora у ChatGPT.

Поки що вона доступна лише передплатникам ChatGPT Team, але незабаром з'явиться у тарифах Plus, Pro та Enterprise.