Електронний реєстр військових: Рада підтримала законопроєкт №12066

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців — за проголосували 265 народних депутатів.
Як повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, реєстр охоплюватиме лише військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.
Законопроєкт 1206 передбачає:
- впровадити електронний військовий квиток (Military ID);
- спростити облік та обмін даними між держорганами без використання паперових документів і персональних даних;
- Єдиний державний реєстр військовослужбовців забезпечить родинам доступ до допомоги через електронні сервіси з чіткими соціальними гарантіями;
- надати зручний доступ до пільг — знижок на пальне, квитки тощо.
Також Рада ухвалила законопроєкт №13129, який передбачає одноразову грошову допомогу утриманцям загиблого військовослужбовця. Допомогу зможуть отримати діти, батьки, дружина або чоловік загиблого.Автор: Сергій Ваха