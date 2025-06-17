Електронний реєстр військових: Рада підтримала законопроєкт №12066

Верховна Рада України підтримала у другому читанні законопроєкт №12066 про створення Єдиного державного реєстру військовослужбовців — за проголосували 265 народних депутатів.

Як повідомив голова парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, реєстр охоплюватиме лише військовослужбовців ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту.

Законопроєкт 1206 передбачає:

впровадити електронний військовий квиток (Military ID);

спростити облік та обмін даними між держорганами без використання паперових документів і персональних даних;

Єдиний державний реєстр військовослужбовців забезпечить родинам доступ до допомоги через електронні сервіси з чіткими соціальними гарантіями;

надати зручний доступ до пільг — знижок на пальне, квитки тощо.

Також Рада ухвалила законопроєкт №13129, який передбачає одноразову грошову допомогу утриманцям загиблого військовослужбовця. Допомогу зможуть отримати діти, батьки, дружина або чоловік загиблого.