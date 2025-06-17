Верховна Рада призначила Руслана Кравченка новим Генеральним прокурором

Верховна Рада України сьогодні, 17 червня 2025 року, підтримала призначення Руслана Кравченка на посаду Генерального прокурора. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк. За це рішення проголосували 273 народні депутати.

Раніше Руслан Кравченко обіймав посаду голови Київської обласної військової адміністрації. У грудні 2024 року його було звільнено з цієї посади та призначено головою Державної податкової служби України, яку він очолював до сьогоднішнього призначення.

Призначення Кравченка на ключову посаду в системі правосуддя України відбувається на тлі очікувань суспільства щодо посилення боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права.