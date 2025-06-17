Через тиждень після затримання військовослужбовцями ТЦК волонтер з Луцька перебуває в медичній комі

У лікарні Львова перебуває у критичному стані 31-річний волонтер із Луцька Максим Музичка. За словами рідних, його раніше силоміць доправили до обласного ТЦК та СП. Там заперечують застосування сили до мобілізованого, а поліція каже, що чоловік нібито випав із кузова вантажного автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповіла його мати Лариса Музичка.

Що кажуть рідні?

За її словами, 10 червня в Луцьку військовослужбовці ТЦК затримали чоловіка просто на вулиці – без участи поліції та перевірки документів. Вона, посилаючись на слова дружини Максима, стверджує, що під час затримання йому “залили газ в очі” та силоміць доправили до обласного ТЦК та СП.

Через добу, не провівши військово-лікарської комісії, чоловіка, за словами рідних, вивезли на полігон у Львівській області. 12 червня він перестав виходити на зв’язок. Завдяки геолокації рідні з’ясували, що його везуть до лікарні Св. Пантелеймона у Львові.

Мати Максима каже, що коли приїхала до львівської лікарні, то побачила, що син уже перебуває на операційному столі у критичному стані.

За її словами, медики діагностували у хлопця відкриту черепно-мозкову травму, субдуральні та епідуральні гематоми, а також численні крововиливи. Йому було проведено дві операції. Стан Максима оцінюється як украй важкий.

Згодом вона уточнила, що Максим перебуває у медичній комі після важкої черепно-мозкової травми та двох операцій.

“Стан критичний. Додатково — менінгіт. Ми боремося за його життя”, – додала вона.

Версія обласного ТЦК

У Волинському обласному ТЦК та СП розповіли, що 11 червня після встановлення належности чоловіка до військового обліку його направили на проходження ВЛК.

У терцентрі стверджують, що Музичко відмовився ознайомлюватись із висновками лікарів, тому медики оформили відповідні акти.

“Під час супроводу до ТЦК та СП громадянин поводився спокійно. Фізичні чи спеціальні засоби впливу до нього не застосовувалися. Інформація про використання газового балончика є недостовірною”, – стверджують у ТЦК.

Після завершення необхідних процедур Музичку направили до навчального центру для проходження базової підготовки.