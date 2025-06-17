Касетний терор: Росія вдарила по Києву забороненими боєприпасами

Сьогодні Київ зазнав ракетного удару з боку РФ із застосуванням касетних боєприпасів. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Касетні боєприпаси є особливо небезпечними для цивільного населення: після вибуху головної частини ракети в повітрі вивільняється десятки дрібних підбоєприпасів, які накривають велику площу. Частина з них не детонує відразу, перетворюючись на міну-«пастку» для перехожих, рятувальників і дітей.

Зазвичай такі атаки призводять до великої кількості поранень, осколкових уражень, каліцтв. Особливо небезпечні касетні боєприпаси в густонаселених районах міста.

Після обстрілу в місті зафіксовані займання, пошкоджено житлові будинки, вулиці вкриті уламками. Рятувальники та поліція закликають не наближатися до місць вибухів, не чіпати незнайомі предмети.

Україна неодноразово закликала світову спільноту засудити використання Росією касетної зброї, яка заборонена в понад 100 країнах відповідно до Конвенції про касетні боєприпаси.