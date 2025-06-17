Пекельна ніч у Києві: обстріли, пожежі, вибухи, жертви

У ніч проти 17 червня Київ став мішенню однієї з наймасштабніших комбінованих атак з боку Росії. 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.

Рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів. За опередньою інформацією, вже 14 загиблих та 44 поранених у Києві. Інформація буде уточнюватись.

За інформацією Повітряних сил, рашисти застосували одразу кілька типів озброєння:

- крилаті ракети Х-101/Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС;

- ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;

- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;

- балістичні ракети «Іскандер-М» / КN-23;

- дрони-камікадзе типу «Шахед» та інші БпЛА.

ППО збила більшість цілей, але частина дронів та ракет прорвалася. Атака тривала з вечора до ранку: удар БпЛА — понад 11 годин, ракетний обстріл — 43 хвилини.

Найбільше постраждали:

Соломʼянський район — щонайменше 10 постраждалих, пожежі у житлових будинках, загибель громадянина США;

Святошинський район — займання складів, пошкодження авто, госпіталізований чоловік з опіками;

Дарницький, Дніпровський, Оболонський — численні виклики медиків, ураження цивільних об’єктів;

Шевченківський район — пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.

Також пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту. За повідомленням ректора Ксенії Семенової, є поранені серед студентів, загиблих немає. Людей переселяють із будівлі.

Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки. Відновлюється електропостачання та укріплюються об’єкти критичної інфраструктури.