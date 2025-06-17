Пекельна ніч у Києві: обстріли, пожежі, вибухи, жертви

У ніч проти 17 червня Київ став мішенню однієї з наймасштабніших комбінованих атак з боку Росії. 27 локацій у різних районах столиці опинилися цієї ночі під ворожим вогнем. Серед них житлові будинки, освітні заклади, об’єкти критичної інфраструктури.
Рятувальникам вдалося деблокувати людей з підʼїздів, квартир та з-під завалів. За опередньою інформацією, вже 14 загиблих та 44 поранених у Києві. Інформація буде уточнюватись.
За інформацією Повітряних сил, рашисти застосували одразу кілька типів озброєння:
- крилаті ракети Х-101/Х-55 з бомбардувальників Ту-95МС;
- ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря;
- аеробалістичну ракету Х-47М2 «Кинджал»;
- балістичні ракети «Іскандер-М» / КN-23;
- дрони-камікадзе типу «Шахед» та інші БпЛА.
ППО збила більшість цілей, але частина дронів та ракет прорвалася. Атака тривала з вечора до ранку: удар БпЛА — понад 11 годин, ракетний обстріл — 43 хвилини.
Найбільше постраждали:
Соломʼянський район — щонайменше 10 постраждалих, пожежі у житлових будинках, загибель громадянина США;
Святошинський район — займання складів, пошкодження авто, госпіталізований чоловік з опіками;
Дарницький, Дніпровський, Оболонський — численні виклики медиків, ураження цивільних об’єктів;
Шевченківський район — пожежа на верхніх поверхах житлового будинку.
Також пошкоджено гуртожиток Київського авіаційного інституту. За повідомленням ректора Ксенії Семенової, є поранені серед студентів, загиблих немає. Людей переселяють із будівлі.
Рятувальні служби продовжують ліквідовувати наслідки. Відновлюється електропостачання та укріплюються об’єкти критичної інфраструктури.