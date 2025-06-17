Санкції зависли: ЄС не наважується діяти без США

Спроба Єврокомісії знизити граничну ціну на російську нафту наразі забуксувала через брак єдності серед країн ЄС та відсутність чіткої підтримки з боку Сполучених Штатів, повідомляє Bloomberg з посиланням на дипломатичні джерела.

За інформацією видання, під час закритої зустрічі послів ЄС у Брюсселі 16 червня низка країн висловили занепокоєння щодо ініціативи. Вони вважають, що будь-яке рішення щодо нової стелі має бути узгоджене не лише в межах Євросоюзу, а й у форматі G7. Інакше спільна санкційна політика ризикує дати збої.

Особливу настороженість викликає позиція США. За словами джерел, без чіткої згоди Вашингтона деякі європейські держави відмовляються ухвалювати зміни, побоюючись політичного та економічного розбалансування в блоці.

Крім того, ситуацію ускладнює нещодавнє зростання світових цін на нафту, що робить будь-яке зниження порогу ще більш чутливим і потенційно контрпродуктивним.

Нагадаємо, що чинна гранична ціна на російську нафту встановлена на рівні 60 доларів за барель. Вона була введена країнами G7, ЄС і Австралією наприкінці 2022 року як частина санкційної політики після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.