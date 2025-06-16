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Суспiльство

Завершальний етап стамбульських домовленостей: Україна повернула 1245 тіл загиблих захисників та цивільних

Завершальний етап стамбульських домовленостей: Україна повернула 1245 тіл загиблих захисників та цивільних

Україна сьогодні, 16 червня 2025 року, завершила черговий етап репатріації тіл загиблих захисників та цивільних, отримавши ще 1245 тіл. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Ці репатріаційні заходи є фінальним етапом у рамках домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

Таким чином, загальна кількість тіл, повернутих Україні за стамбульськими домовленостями, сягнула 6057.

Ця масштабна операція з повернення тіл загиблих є вкрай важливою для їхніх родин, які зможуть гідно поховати своїх близьких. Кожен повернений воїн чи мирний житель – це не просто цифра, це чиєсь життя, обірване війною, і чиясь сім'я, яка переживає невимовний біль.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обмінобмін полоненимирепатріація тіл
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