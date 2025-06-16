«Гинуть найкращі»: актор і захисник Юрій Феліпенко загинув на фронті

Колегі Юрія Феліпенка відреагували на трагічну звістку про його загибель на війні. Юрій Феліпенко у мирному житті обіцяв своїм шанувальникам ще багато вражень від своїх ролей - але війна вирішила інакше.

Як пише OBOZREVATEL, загибель на війні проти російських окупантів 32-річного актора Юрія Феліпенка стала шоком для багатьох українських публічних особистостей. Прощання з військовослужбовцем відбудеться в Київському академічному драматичному театрі на Подолі, де він працював до того, як приєднатися до лав захисників. Трагічну новину повідомила в Instagram дружина воїна Катерина Мотрич, співзасновниця й ведуча YouTube-проєкту "ебаут".

Вона розповіла, що в її домівці досі стоїть подарований Юрієм букет – воїн, навіть будучи на фронті, щомісяця замовляв для коханої доставку квітів. "Бо дуже любив", – написала Мотрич. "Юра був найкращим чоловіком і командою для мене. Якби тільки я могла показати вам, яким коханням була огорнута, якою підтримкою та розумінням, і в яку порожнечу зараз провалилась", – поділилася вона.

Її подруга, співзасновниця й ведуча "ебауту" Наті Гресько написала: "Мені болить за Катю. Болить за Юру, якого чекала велика сцена. Болить за історію, що мала б тривати довше... Бережіть близьких і не відкладайте їм слова любові на потім". У коментарях на сторінці Катерини Мотрич в Instagram її підтримали багато знаменитостей. "Неймовірний біль. Співчуття. Сил. Слова зайві..." – написала Наталія Жижченко, солістка гурту ONUKA.

"Катерино, дуже співчуваю", – написав шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко. Підтримку Мотрич і співчуття висловили також журналістки Аліна Доротюк, Раміна та Марічка Падалко, блогерки Олена Мандзюк і Сабіна Мусіна, фотографи Влада й Костянтин Ліберови, акторка Катерина Кузнецова, співачка й ведуча Даша Астаф'єва, співачка Роксолана Сирота, музикант Аміл Насіров, інфлюенсер Ігор Лаченков, стендап-комік Василь Байдак, комік і військовослужбовець Сергій Чирков та багато інших. "Загинув наш Юрій Феліпенко", – повідомила пресслужба Театру на Подолі.

Продюсер Євген Литвиненко написав про неймовірну втрату. Він розповів, що Юрій добровільно приєднався до війська. "Прощання відбудеться в Театрі на Подолі. Не знаю як зупинити сльози... Юрчику, ми ж мали кіно разом знімати в цьому році", – звернувся він до полеглого захисника.

Ведуча Маша Єфросиніна написала, що "все це страшенно несправедливо, це жах і біль". "Саме з Юрія Феліпенка та його ролей свого часу в мене виникло відчуття зародження нової ери сучасних молодих українських акторів. Окрім безсумнівного таланту, він виявився ще й Героєм, захисником нашої країни", – зазначила зірка. "Боже, Юра... Як же так... Гинуть найкращі", – не стримала емоцій акторка Тоня Хижняк.

"Боже, який жах... Тотальна несправедливість забирає наших красивих, талановитих..." – написав актор Тарас Цимбалюк.

Українська акторка Наталка Денисенко поділилася спільною світлиною з Юрієм Феліпенком. "Господи, ніііі... Я до цього часу не вірю, що все це відбувається з нами", – зізналася вона.

"Господи, який кошмар. Мої співчуття!" – прокоментувала співачка Надя Дорофєєва.

Таня Камєнєва, засновниця благодійного фонду Shields Ukraine, розповіла, якими теплими були стосунки Феліпенка і Мотрич. Юрій Феліпенко народився 8 травня 1993 року в Запоріжжі. Служив у батальйоні ударних БПАК "Ахіллес" 92-го окремого штурмового батальйону. У рамках проєкту "ебаут" разом зі своєю дружиною він розповідав, як мобілізувався і з якими труднощами тоді стикнулася їхня сім'я.