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Індія: Залізничний міст обвалився під час зливи – є жертви та зниклі безвісти

Індія: Залізничний міст обвалився під час зливи – є жертви та зниклі безвісти

У туристичному районі індійського штату Махараштра стався обвал залізничного мосту через річку, внаслідок чого загинуло щонайменше двоє людей та 32 отримали поранення. Трагедія сталася сьогодні, 16 червня 2025 року.

Міст, що обрушився, розташований у популярній туристичній місцевості, що ускладнює рятувальну операцію. За попередніми даними, обвал стався через інтенсивні дощі, які спричинили розлив річки та підмили опори конструкції.

Наразі на місці події продовжується масштабна пошуково-рятувальна операція. Влада повідомляє, що деяких людей, які перебували на мосту під час обвалу, змило водою, і зараз їх розшукують. Місцеві лікарні переповнені постраждалими, медичні бригади працюють у посиленому режимі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

залізницяІндіятрагедія
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