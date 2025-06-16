Останній шанс: розпочалась додаткова реєстрація для вступників до аспірантури та магістратури

Регістрація триватиме лише два дні – до 17 червня включно.

Це - остання нагода для потенційних магістрів та аспірантів, які з певних причин не встигли зареєструватися в основний період, взяти участь у Єдиному вступному іспиті, Єдиному фаховому вступному випробуванні або Єдиному вступному випробуванні.

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти. Вступники можуть обрати зручний для себе спосіб:

Очно: особисто відвідавши приймальну комісію.

Дистанційно: надіславши на електронну пошту приймальної комісії скановані копії всіх необхідних реєстраційних документів та заповнивши заяву-анкету. В анкеті потрібно зазначити інформацію, яка буде використана для оформлення екзаменаційного листка.

Запрошення на додаткову сесію зі всією необхідною інформацією (дата, час та місце проведення іспитів) зареєстровані учасники отримають у своїх онлайн-кабінетах до 26 липня 2025 року включно.

Інтерес до здобуття вищої освіти залишається високим. За даними УЦОЯО, на вступні іспити до магістратури вже зареєструвалося понад 93 тисячі осіб. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, виявили понад 14 тисяч вступників.