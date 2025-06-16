﻿
Суспiльство

Останній шанс: розпочалась додаткова реєстрація для вступників до аспірантури та магістратури

Останній шанс: розпочалась додаткова реєстрація для вступників до аспірантури та магістратури

Регістрація триватиме лише два дні – до 17 червня включно.

Це - остання нагода для потенційних магістрів та аспірантів, які з певних причин не встигли зареєструватися в основний період, взяти участь у Єдиному вступному іспиті, Єдиному фаховому вступному випробуванні або Єдиному вступному випробуванні.

Реєстрацію проводять приймальні комісії закладів вищої освіти. Вступники можуть обрати зручний для себе спосіб:

Очно: особисто відвідавши приймальну комісію.

Дистанційно: надіславши на електронну пошту приймальної комісії скановані копії всіх необхідних реєстраційних документів та заповнивши заяву-анкету. В анкеті потрібно зазначити інформацію, яка буде використана для оформлення екзаменаційного листка.

Запрошення на додаткову сесію зі всією необхідною інформацією (дата, час та місце проведення іспитів) зареєстровані учасники отримають у своїх онлайн-кабінетах до 26 липня 2025 року включно.

Інтерес до здобуття вищої освіти залишається високим. За даними УЦОЯО, на вступні іспити до магістратури вже зареєструвалося понад 93 тисячі осіб. Крім того, бажання пройти тестування, необхідні для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва, виявили понад 14 тисяч вступників.

Теги:

ЄВВвступ до аспірантуридодаткова сесіяЄФВВЄВІ
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Погода 16 червня: подекуди дощі та грози
Суспiльство 16.06.2025 06:58:22
Погода 16 червня: подекуди дощі та грози
Читати
Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза III
Спорт 15.06.2025 21:09:32
Бекхем отримав лицарське звання від короля Чарльза III
Читати
Іран заявив, що готовий відмовитися від ядерної зброї, але не від своїх "прав" на неї
Свiт 15.06.2025 20:28:39
Іран заявив, що готовий відмовитися від ядерної зброї, але не від своїх "прав" на неї
Читати

Популярнi статтi