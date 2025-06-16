Повітряний бліцкриг: Ізраїль за дві доби зробив те, що Росія не змогла за 3,5 роки війни в Україні

Заявивши про встановлення переваги в повітрі над західною частиною Ірану, включаючи Тегеран, усього за 48 годин після початку конфлікту, Ізраїль продемонстрував разючу військову ефективність. Як зазначає The Wall Street Journal, це досягнення є кардинально відмінним від ситуації в Україні, де російські ВПС за 3,5 роки повномасштабної війни так і не змогли взяти під контроль українське небо. Ця нездатність Росії, за даними видання, стала однією з головних причин затягування конфлікту в позиційну війну та значних втрат.

Відставний генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула підкреслює важливість контролю над повітряним простором: "У випадку війни між Росією та Україною ми бачимо, що відбувається, коли жодна зі сторін не може досягти переваги в повітрі: тупикова ситуація і перехід до війни на виснаження. У випадку війни між Ізраїлем та Іраном це дає їм необмежену свободу наносити удари там, де вони мають перевагу в повітрі над окремими районами Ірану".

Видання зазначає, що ізраїльтяни ретельно вивчали як невдачі Росії, так і успіхи України при плануванні своєї кампанії. Початкові удари були завдані новітніми літаками-невидимками F-35, а після придушення іранської ППО в бій вступили F-15 та F-16. Ізраїль також використовує дешевші керовані бомби JDAM та Spice, що свідчить про раціональне використання ресурсів.

Британський маршал авіації у відставці Едвард Стрінгер вказує на якісну відмінність: "Ізраїльські ВПС за своєю суттю більш здібні, ніж російські", які, "готують пілотів для управління літаючою артилерією".

На відміну від України, яка у лютому 2022 року завдяки попередженням американської розвідки змогла приховати більшість своїх мобільних засобів ППО, Іран був заскочений зненацька. Ізраїльські спецпризначенці таємно проникли в Іран, знищивши ключові об'єкти ППО за допомогою безпілотників ближньої дії та ліквідувавши значну частину військового керівництва.

Ізраїльський аналітик Майкл Хоровіц підкреслює: "По суті, те, що Ізраїль зробив з Іраном, – це те, що Росія хотіла зробити з Україною: вони думали, що зможуть провести якусь таємну операцію, проникнути в український режим і обезголовити його. Але виявилося, що українське суспільство має стійкість і його не так легко проникнути, тоді як в Ірані режим настільки непопулярний, що там легко знайти людей, які погодяться співпрацювати з Ізраїлем".