Трамп і «молот»: що показала Україні та світу операція США проти Ірану

У ніч на неділю, 22 червня, США завдали масованих ударів по ядерних об’єктах Ірану, обрушивши на них усю потужність протибункерних бомб із бомбардувальників стратегічної авіації та крилаті ракети Tomahawk з підводних човнів. Дональд Трамп пригрозив Тегерану «куди серйознішими наслідками» у разі іранських атак у відповідь. Про те, чи підуть США ще далі у своєму протистоянні з Іраном і що це означатиме в контексті російсько-української війни – далі в матеріалі.

Комбінований удар по трьох ядерних центрах Ірану було завдано силами ВПС та ВМС США. Якщо конкретизувати цю, поза всяким сумнівом історичну операцію, то слід констатувати, що шість стратегічних бомбардувальників B-2 Spirit скинули 12 протибункерних бомб GBU-57 на особливо захищений підземний об’єкт у Фордо. Сьомий аналогічний бомбардувальник скинув дві бомби на об’єкт у Натанзі. Тим часом американські підводні човни випустили 30 крилатих ракет Tomahawk по об’єктам в Натанзі та Ісфахані. Важливий штрих для розуміння загальної картини: з тим, аби долетіти через океан до головного іранського ядерного об’єкта в Фордо, літакам стратегічної авіації США знадобилося 37 годин з дозаправкою у повітрі. Ці та інші деталі секретної операції розкрив на наступний день після її проведення голова Об’єднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн. «У п’ятницю та вранці суботи з континентальної частини США вилетіла велика група бомбардувальників B-2. Для ефекту несподіванки частина угруповання пішла на захід і в бік Тихого океану для відволікання, про що знали лише кілька людей, які брали участь у плануванні. Сім бомбардувальників брали участь в ударах», - повідомив пан Кейн. За його словами, під час атаки Іран не піднімав у повітря своїх винищувачів і не застосовував проти літаків B-2 системи ППО.

Водночас Дональд Трамп, коментуючи операцію, залишив зразу три дописи в соцмережі Truth Social, а також звернувся до нації. «Ми завершили нашу дуже успішну атаку на три ядерні об’єкти Ірану у Фордо, Натанзі та Ісфахані. Усі літаки зараз перебувають за межами іранського повітряного простору. Весь боєкомплект бомб було скинуто на головний об’єкт у Фордо. Усі літаки благополучно повертаються додому. Вітаю наших великих американських воїнів. У світі немає жодної військової сили, яка була б здатна зробити таке. Зараз настав час миру!», - написав старий-новий очільник Білого дому.

У своєму другому дописі господар Овального кабінету попередив, «що будь-який удар у відповідь Ірану проти Сполучених Штатів Америки зіштовхнеться з набагато більшою силою». Ну, і врешті у третьому пості головний республіканець назвав атаку Ірану «історичним моментом для США, Ізраїлю та всього світу». «Тепер Іран повинен погодитися закінчити цю війну», - констатував пан Трамп. Дещо згодом у своєму зверненні до нації він акцентував: «Іран, хуліган Близького Сходу, тепер має укласти мирну угоду. Якщо вони цього не зроблять, майбутні атаки будуть набагато масштабнішими і здійснити їх буде набагато простіше».

До речі, президент Зеленський відзначив «рішучість» свого американського колеги. «Сьогодні були доповіді по ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки – після американських ударів по об’єктах ядерної програми іранського режиму. Режиму, який так багато допоміг Путіну. Зараз в українському небі – чергові хвилі «Шахедів». Ми всі прекрасно пам’ятаємо, звідки у Росії така зброя. Іранські рішення на допомогу Росії принесли нашій країні та багатьом іншим державам масштабні руйнування, масштабні людські втрати. І це дійсно має припинитись. І це дійсно не має бути посилено ядерною зброєю. Жодного поширення ядерної зброї в сучасному світі не повинно бути. Це треба підкреслювати. Важливо, що є американська рішучість щодо цього – рішучість президента Трампа. Але дипломатія має запрацювати всюди - на Близькому Сході, у регіоні Затоки, у Європі та в Україні. Якщо Путін відкидає всі мирні пропозиції, і в тому числі американські пропозиції, то не дивно, що відкидають їх поки що і в Тегерані. Але всі вони мають відчути, що таке сила міжнародної солідарності та неприпустимості будь-якого поширення терору», - наголосив глава держави у своєму вечірньому відео зверненні у неділю, 22 червня.

За повідомленням телеканалу NBC, на зустрічі у ситуаційній кімнаті Білого дому, де ухвалювалося остаточне рішення про проведення операції проти Ірану під кодовою назвою «Опівнічний молот», були присутні ключові члени команди президента США. Зокрема, у цей момент разом із Трампом були: віце-президент Джей Ді Венс, міністр оборони Піт Гегсет, голова національної розвідки Тулсі Габбард, директор ЦРУ Джон Реткліфф, держсекретар та радник з нацбезпеки Марко Рубіо, спецпосланець з питань Близького Сходу Стів Віткофф, а також прес-секретар Білого Дому Керолайн Левітт.

Невдовзі після завершення операції деякі американські медіа з посиланням на свої джерела повідомляли про нібито розкол у команді Білого дому, що розділилася на прихильників силового підходу до вирішення іранської ядерної проблеми і прихильників дипломатії. До останніх зараховували віце-президента Венса, спецпосланника Віткоффа та голову нацрозвідки Габбард, яка раніше заявляла про відсутність ознак готовності Ірану стати володарем ядерної зброї. Така позиція зрештою викликала публічне невдоволення Трампа, який зазначив, що йому не важливо, що думає з цього питання Габбард. Втім, незважаючи на суперечливі сигнали з Білого дому та численні витоки щодо розбіжностей з іранського питання напередодні ударів по ядерних об’єктах Ісламської Республіки, постфактум трампівська владна команда «заспівала» єдиним голосом.

Нанесення американських ударів по іранських ядерних об’єктах викликало невимовну радість ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу. «Одразу після завершення операції мені зателефонував президент Трамп. Це була дуже тепла, дуже зворушлива розмова. Президент Трамп – сильний лідер вільного світу. Він великий друг Ізраїлю, друг, як ніхто інший. Ви пам’ятаєте, що від початку операції я обіцяв вам, що ядерні об’єкти Ірану будуть знищені тим чи іншим способом. Ця обіцянка виконана. У повній координації між мною і президентом Трампом і в повній оперативній координації між Армією оборони Ізраїлю та американською армією», - зазначив глава ізраїльського уряду, назвавши рішення Трампа «історичним».

Він також повторив давню тезу про те, що ядерна програма Ірану, яка змусила Тель-Авів 13 червня розпочати свою операцію «Народ як лев», була загрозою для існування єврейської держави та всього світу.

Першу розгорнуту відповідь Тегерана на удари США дав глава МЗС Ірану Аббас Арагчі: «Ми не розуміємо, чому Іран має бути атакований. Ми вже 20 років намагаємось довести, що наша ядерна програма має мирний характер. Ми уклали угоду, весь світ нас вітав. США вийшли із неї. Ми вели нові переговори, і тоді вони вирішили вчинити напад на нас. Спочатку вони використовували Ізраїль, тепер самі нападають на нас і загрожують нам новими нападами. Президент США обирався на платформі того, що закінчить нескінченні дорогі війни у ​​нашому регіоні. Він зрадив не лише Іран, порушивши нашу відданість дипломатії, а й обдурив своїх виборців, піддавшись впливу злочинців, які хочуть розв’язати війну».

Вельми показово, що головний іранський дипломат не став уточнювати, якою може бути відповідь Ірану. Натомість він визнав, що, хоча поки про підготовку до переговорів не йдеться, «двері для дипломатії повинні залишатися відчиненими».

На цьому інформаційному фоні в Тегерані паралельно повідомили, що розвиток іранських ядерних програм продовжиться. «Всі повинні знати, що ця промисловість має в нашій країні коріння, яке не можна вбити. Звичайно, нам було завдано збитків, але ядерна промисловість не вперше з цим стикається», - заявив офіційний представник Організації з атомної енергії Ірану Бехруз Камальванді.

«З урахуванням можливостей і потенціалу, природно, ця промисловість повинна існувати і надалі, її розвиток не буде зупинено», - додав він.

Сумніви у тому, що удари США та Ізраїлю по об’єктах в Ірані змогли повністю ліквідувати іранську ядерну програму, висловив у неділю президент Ізраїлю Іцхак Герцог. «Не можу сказати, що вона була знищена, можна сказати, що їй було завдано дуже важкого удару як внаслідок ізраїльських атак, так і американської атаки», - заявив Герцог в інтерв’ю телеканалу CNN.

«Рішення президента Трампа завдати удару по трьох найбільш значущих ядерних об’єктах Ірану допомогло позбавити світ серйозної ядерної загрози і стало істотним кроком на шляху до відновлення американської політики стримування. Тепер нарешті затихнуть розмови про те, що Трамп завжди здає назад», - пише The Wall Street Journal.

«З інтересом побачив як сколихнуло всіх трампістів світу від ударів по Ірану. Включно з українськими. А вам то що з того? «Шахедів», що летять на Київ від цього менше не стало. А Трампу як було пофіг на українців, так і залишилося. Єдиний плюс для нього – більше про санкції щодо РФ ніхто не питає, а сенатори відповідний законопроєкт засунули кудись дуже далеко. Ні, я не заперечую, аби весь іранський режим перетворили на попіл. Ці скоти за гроші і продали росіянам технологію «Шахедів». Хай тепер відчують на власній шкірі, що це таке – бути складовою світу, де «суверенітет» і «міжнародне» право – дуже умовні поняття. Доклали руку до їхньої руйнації? То одержуйте. Але поки нічого доброго від усіх цих бомбардувань Україна не одержала. І не одержить. Ціна на нафту зростатиме, а всі зусилля заходу будуть йти на те, аби спробувати замінити іранський режим», - зазначає політолог Петро Олещук.

Окремо експерт звертає увагу на російський фактор: «Нам 3 роки розказували про «страшного Путіна», який будь-якої миті готовий кидатися на всіх ядерними бомбами, варто лише трохи поставити під сумнів його велич. Тому не можна давати Україні більше 30 танків, бо Путін образиться і всіх розбомбить. «Не можна на нього тиснути» і т.д. І от США з Ізраїлем урочисто бомблять «головного союзника» Путіна. Що робить цей страшний Путін? Нічого не робить, окрім «рішучих» заяв росМЗС. Бо якось не сильно хочеться конфліктувати зі США. І цим наляканим боягузом як опудалом кілька років лякали весь світ. Ціну ж цьому залякуванню видно зараз».

Загалом, експерти не виключають, що попри умовно «мирні» заяви іранської влади, Тегеран зрештою може піти на перекриття Ормузької протоки. До речі, у неділю, 22 червня, депутати іранського парламенту підтримали її блокування, проте остаточне рішення з цього питання залишається за Вищою радою національної безпеки та духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї. «Із закриттям Іраном Ормузької протоки світ щоденно недоотримуватиме 15-20 мільйонів барелів нафти. Це приблизно п’ята частина від усього глобального попиту. Питання – скільки це триватиме. Бо ціни на Brent можуть підскочити і до $120, і до $200, і навіть вище. Це означатиме глобальну хвилю інфляції та здорожчання всього, що повʼязане з логістикою - від транспорту до продуктів. І це буде час надвеликих заробітків, коли трейдери рахуватимуть мільярди. На жаль, навіть короткотермінове підвищення цін дасть Росії додаткові гроші на війну. Саудівська Аравія балансуватиме між ринком і ОПЕК+. А США використовуватимуть резерви. Останні можуть теоретично швидко розблокувати протоку, Вашингтон неодноразово проводив військово-морські навчання у регіоні, але щоб гарантувати вільне судноплавство йому потрібно буде вступити уже тепер у морське протистояння», - зауважує голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

Акцентувавши, що наразі усім залишається стежити, наскільки (і чи) Іран довго опиратиметься, експерт констатував: коли одне геополітичне збурення приводить до збурення всього світу, це і є та нова реальність, яку потрібно усвідомити і прийняти.