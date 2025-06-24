Мир через силу: чи дійсно війні на Близькому Сході прийшов кінець

У ніч проти вівторка, 24 червня, президент США Дональд Трамп заявив про перемир’я між Ізраїлем та Іраном, яке, як він сподівається, стане постійним. Але ракети знову полетіли. Деталі – далі в матеріалі.

Старий-новий господар Білого дому, для якого близькосхідний воєнний конфлікт є ключовим геополітичним пріоритетом, являється водночас топ-спікером даного тематичного кейсу. Власне тому й не дивно, що саме пан Трамп в ніч проти 24 червня приніс звістку про перемир’я між Тель-Авівом та Тегераном.

«Ізраїль та Іран повністю домовилися про повне і загальне припинення вогню і через 24 години світ вітатиме офіційне 12-денної війни! Припускаючи, що все буде працювати так, як повинно, а так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони проявили витривалість, мужність і розум, щоб закінчити те, що слід назвати 12-денною війною! Ця війна могла тривати роками і знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться!», - у притаманному кричуще-пафосному стилі написав Дональд Трамп у соцмережах.

Дещо згодом президент США опублікував ще один пост, у якому зазначив, що Ізраїль та Іран «майже одночасно звернулися» до нього, нібито повідомивши про бажання примиритися. Водночас міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі на світанку вівторка, 24 червня заявив, що Тегеран не вестиме військових дій, якщо Ізраїль припинить удари, але додав, що остаточне рішення про припинення військових операцій буде прийнято пізніше.

Таким чином, жирну крапку у близькосхідній війні ставити доволі рано, однак говорити про те, що примара перемир’я дійсно видніється на горизонті цілком можна. Зауважимо, що Ізраїль підтвердив, що погодився на пропозицію США про двостороннє припинення вогню з Іраном, але при цьому попередив, що буде «жорстко реагувати» на будь-які порушення перемир'я. У заяві Офісу прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньягу йдеться, що прем'єр зустрівся з Кабінетом міністрів, міністром оборони, начальником штабу ЦАХАЛу і главою Моссаду, «щоб повідомити, що Ізраїль досяг всіх цілей операції «Висхідний лев», і навіть більше». Але буквально через годину після цього стало відомо, що Іран знову наніс ракетний удар по Ізраїлю: було запущено як мінімум одну ракету, яку ППО Ізраїлю збило. Виходячи з цього перемир’я наразі видається більше бажаним, аніж дійсним.

Між тим, «мирним» заявам передувало неабияке загострення. Зокрема, після масованих бомбардувань США ядерних об’єктів Ірану увечері 23 червня Тегеран випробував свої сили за межами Ізраїлю та запустив ракети по американським базам в Катарі та Іраку. Але про це дещо згодом.

Про те, що Ізраїль наблизився до досягнення двох своїх цілей – усунення іранської «ядерної» загрози та програми нарощування виробництва іранських балістичних ракет повідомив прем’єр країни Біньямін Нетаньягу. При цьому глава ізраїльського уряду пообіцяв, що не дозволить втягнути Ізраїль у затяжну війну.

23 червня ЦАХАЛ продовжив військовий тиск на противника. Як повідомив у понеділок міністр оборони єврейської держави Ісраель Кац, ізраїльська армія завдала безпрецедентного удару по «урядових репресивних органах у самому серці Тегерана». Під удар потрапили штаб-квартира іранського збройного ополчення «Басідж», адміністративні будівлі в’язниці Евін, де утримуються політв’язні, об’єкти органів внутрішньої безпеки у складі Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), а також відділи внутрішньої пропаганди. Вельми і вельми символічно, що ізраїльські удари 23 червня вивели з ладу годинник на столичній площі Палестини, який називався «Знищення Ізраїлю». Табло, встановлене у 2017 році у центрі Тегерана, відраховувало час «до передбачуваного падіння єврейської держави до 2040 року».

Як уточнюється в повідомленні ЦАХАЛу, хвиля атак 23 червня була спрямована на об’єкти, від яких залежить стабільність режиму. «Ці командні центри мають значний військовий ефект, і крім того, вони впливають на здатність режиму забезпечувати контроль над цивільним населенням», - зазначається у заяві.

Як повідомили у розмові з The Wall Street Journal (WSJ) ізраїльські офіційні особи, після американських бомбардувань Ізраїль послідовно рухається до завершення своєї військової операції «Народ як лев», яка стартувала 13 червня. За їхніми словами, найближчим часом командування ЦАХАЛу має намір виконати свій план зі знищення військових цілей на території Ісламської Республіки, а це, у свою чергу, дасть змогу оголосити про кінець операції. Натомість Тегеран напередодні оголосив про 21 хвилю атак проти Ізраїлю з початку збройного конфлікту. У комбінованих ударах по ізраїльським містам було задіяно балістичні ракети, а також «розумні» безпілотники, заявили в апараті безпеки Ірану. Уточнюється, що іранці вперше використали проти противника свою балістичну ракету Qadr H із касетною бойовою частиною.

23 червня атак зазнав не лише Ізраїль. Як повідомили іранському агентству Mehr інформовані джерела, під удар потрапила і одна з американських баз у сирійській провінції Хасеке. Втім, співрозмовники агентства не уточнили, хто саме спробував атакувати цю базу – Іран чи лояльні до Тегерана шиїтські угруповання. Того ж дня стало відомо, що армія Ірану вдарила, за одними даними, шістьма, за іншими – десятьма ракетами по американських базах в Катарі. Після цього в Тегерані заявили про старт операції проти американських баз у Катарі та Іраку під назвою «Хороша звістка про перемогу», випустивши одну ракету і по американській базі Айн-аль-Асад в Іраку. Але в обох випадках сили ППО встигли спрацювати на випередження. До речі, президент США Трамп заявив, що Іран відреагував на американський удар по його ядерних об’єктах «дуже слабкою відповіддю». За його словами, Іран випустив 14 ракет, з яких 13 збили, а одну ракету навмисно «пропустили», оскільки вона рухалася у «безпечному напрямку». Трамп підтвердив, що жоден громадянин США та Катару під час атаки не постраждав. Він також додав, що «майже не було завдано жодної шкоди». При цьому, як стверджує господар Овального кабінету, уникнути втрат і поранень вдалося завдяки тому, що Іран заздалегідь повідомив Вашингтон про атаку.

Тим часом, виступаючи напередодні на відкритті екстреного засідання Ради керуючих МАГАТЕ, генеральний директор агентства Рафаель Гроссі заявив, що міжнародні інспектори зафіксували шкоду, яку американські бомбардування завдали ядерним об’єктам в Ісфахані та Натанзі. Однак, за його словами, на всіх об’єктах, уражених американськими бомбардуваннями, іранська сторона не зафіксувала підвищення рівня радіації за межами норми. Наразі, наголосив Гроссі, інспектори МАГАТЕ залишаються в Ісламській Республіці, щоб «виконати необхідні завдання щодо погодження з Іраном».

Поряд з тим, після американської операції під питанням залишається доля 400 кг виробленого Іраном високозбагаченого урану. Іранське джерело видання The Financial Times (FT) заявило, що запаси ядерного матеріалу Тегерану вдалося переховати. Ізраїльське джерело FT, у свою чергу, припустило, що Ісламська Республіка дійсно могла вивезти частину урану, збагаченого до 60%. Але, за його словами, перетворити її для отримання «ефективної, мініатюрної ядерної зброї» дуже складно з огляду на те, що Ізраїль у ході операції ліквідував значну частину іранських фізиків-ядерників.

Ізраїльський прем’єр Нетаньягу дав зрозуміти, що Ізраїль має уявлення про місцезнаходження іранського урану. «Це важливий компонент іранської ядерної програми і у нас є цікава інформація з цього приводу», - заявив він, спілкуючись напередодні з пресою. Однак глава уряду категорично відмовився ділитися з журналістами будь-якими подробицями з цього приводу.

Тим не менш, схоже на те, що на нас чекає продовження цієї історії. Адже попри реляції Трампа не дуже схоже, що пожежу вдалося потушити.