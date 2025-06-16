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Надзвичайні події

В Ізраїлі загинула родина з Одеси: приїхали на лікування дитини

В Ізраїлі загинула родина з Одеси: приїхали на лікування дитини

Під час ракетної атаки Ірану на Ізраїль 14 червня загинула родина з п’яти осіб, яка приїхала з Одеси.

Про це в ефірі програми "Суспільне. Студія" повідомив український єврейський історик і журналіст Шимон Бріман, посилаючись на пресреліз посольства України в Ізраїлі.

За словами Брімана, загинули бабуся, мати, донька та двоє молодих племінників. Вони були громадянами України й приїхали до Ізраїлю в місто Бат-Ям на лікування дитини.

Це були громадяни України з Одеси, які приїхали на лікування доньки в Ізраїлі, — сказав він. Також він зазначив, що між українцями та ізраїльтянами зараз існує відчуття спільної долі.

За даними МЗС України, внаслідок ударів, які Іран завдав по Ізраїлю ввечері 14 та вночі 15 червня, загинули п’ятеро громадян України, троє з яких — діти.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Іранобстріли Ізраїлю
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