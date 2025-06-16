Політична бомба: Румунія знову заговорила про об’єднання з Молдовою

Президент Румунії Нікушор Дан заявив, що підтримує ідею об’єднання Румунії з Республікою Молдова. В інтерв’ю румунському виданню Stiri pe surse він зазначив, що такий сценарій є реалістичним лише за умови, якщо цього одночасно прагнутимуть і в Бухаресті, і в Кишиневі.

«Має бути воля. У Румунії, на мою думку, вона є. Коли це також буде існувати в Республіці Молдова, ми будемо до цього готові», — підкреслив Дан.

На його думку, об’єднання не може відбутися одномоментно. Це — процес, який має спиратися на конкретні спільні дії, насамперед в інфраструктурі. Президент наголосив, що першими кроками мають стати зміни у сфері митного співробітництва, спрощення набуття громадянства, а також реалізація спільних проєктів у сфері транспорту, енергетики та комунікацій.

«Це займе час. Починаючи з найпростіших, менш структурних питань, як-от митниця і громадянство, і продовжуючи тими інфраструктурними проєктами, мостами, енергетичними з'єднаннями, які нам потрібно зробити вчасно або навіть швидше», — додав він.

Ідея об’єднання Румунії та Молдови має глибоке історичне коріння. Після розпаду СРСР вона неодноразово підіймалась на рівні громадських ініціатив і політичних заяв. Хоча в Молдові немає одностайності щодо цього питання, значна частина населення вважає Румунію «природним союзником» — насамперед через спільну мову, культуру й історію.

Раніше подібні ініціативи звучали переважно з боку румунських політиків правого крила або на рівні громадянського суспільства. Заява Нікушора Дана, обраного президента, робить це питання офіційною частиною зовнішньополітичного порядку денного Румунії.

На момент публікації офіційний Кишинів не надав коментарів щодо цієї заяви. Натомість подібні ідеї традиційно викликають жорстку реакцію Москви, яка вважає Молдову зоною свого впливу, особливо з огляду на присутність російських військ у Придністров’ї.

Крім того, об’єднання потребуватиме глибокої роботи не лише в інфраструктурній, а й у правовій та фінансовій сферах — від уніфікації пенсійної системи до синхронізації політичних інститутів.

Поки що про конкретні кроки до об’єднання не йдеться. Але тон заяви Дана свідчить: Румунія готова від ідеї перейти до планування. Питання в тому, чи буде до цього готова Молдова — і за яких геополітичних умов.