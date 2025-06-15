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Надзвичайні події

Координаційний штаб: РФ передала тіла ще 1200 українців, серед них — загиблі захисники

Координаційний штаб: РФ передала тіла ще 1200 українців, серед них — загиблі захисники

Між Україною та росією відбувся черговий етап репатріаційних заходів. Сьогодні, 15 червня, вдалося повернути 1200 тіл українських громадян, зокрема і полеглих військових. 

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

На батьківщину повернули тіла, які саме за твердженням російської сторони належать українським громадянам, в тому числі військовослужбовцям.  

Найближчим часом слідчі правоохоронні органи разом з експертними установами Міністерства внутрішніх справ здійснять всі необхідні експертизи та ідентифікують репатрійовані тіла. 

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Україна-Росіявійна рф проти України
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