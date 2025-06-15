У День Батька засновник благодійного фонду «Міла» поділився своїми роздумами щодо батьківства.

З нагоди свята Олексій Юренко привітав усіх чоловіків, які «гордо носять це почесне звання – Батько». Він підкреслив ключову роль батьків у формуванні майбутнього, зазначивши, що «немає більшої сили, ніж любов батька до своєї дитини».

Я маю щастя бути татом трьох синів. У кожного з них бачу майбутнє – справжнє, сильне, вільне. Передаю їм усе, що маю: свій досвід, свої цінності, віру в добро, любов до України. Навчаю бути людьми, які знають, заради чого живуть.

Бути батьком – це не просто роль. Це місія. Це щоденна відповідальність і безмежна любов.

Вітаю всіх чоловіків, які гордо носять це почесне звання — Батько. Ви творите майбутнє. І немає більшої сили, ніж любов батька до своєї дитини.

З Днем Батька!