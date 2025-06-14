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Мільярдер проковтнув бджолу під час гри в поло і помер

Мільярдер проковтнув бджолу під час гри в поло і помер

Близький друг принца Вільяма, мільярдер Санджай Капур, помер після того, як проковтнув бджолу під час матчу  у поло-клубі Guards у Віндзорі (Англія), повідомляє Daily Mail.

Голова ради директорів світового гіганта з виробництва автомобільних запчастин Sona Comstar і колишній чоловік суперзірки Боллівуда Карішми Капур знепритомнів після того, як бджола, яка залетіла в рот, вжалила його в горло. Укус викликав анафілактичний шок і спричинив зупинку серця.

53-річний Капур був завсідником турнірів з поло і часто грав і спілкувався з членами королівської родини.

Санджай Капур 

Капур помер, коли його команда "Ауреу" грала у півфінальному матчі Кубка королеви Картьє проти "Суджан Індіан Тайгерс". Матч розпочався о 15:00 у четвер, 12 червня, на клубному стадіоні "Смітс-Лоун".

Санджай Капур 

Поло-клуб Guards  тісно пов'язаний з королівською родиною. Принц Філіп був президентом клубу з моменту його заснування в січні 1955 року до своєї смерті в квітні 2021 року, обіймаючи цю посаду протягом 66 років. Король Чарльз торк став новим президентом клубу минулого року.

Санджай Капур 

Міжнародна автомобільна компанія Sona Comsta, яка має операції в Індії, США, Китаї, Мексиці та Сербії, забезпечувала ключові постачання для галузі електромобілів.

Санджай Капур обіймав посаду президента Асоціації виробників автомобільних компонентів Індії та співголови Ради з виробництва Конфедерації індійської промисловості.

Як повідомляв ForUA.com, американський інвестор польської "Вісли" подавився вареником і помер.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Велика Британіясмерть людини
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