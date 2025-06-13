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Надзвичайні події

Боротьба з незаконним обігом зброї та боєприпасів: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію

Боротьба з незаконним обігом зброї та боєприпасів: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію

Національна поліція України проводить масштабну загальнодержавну спецоперацію, в межах якої відбувається понад 500 обшуків у різних регіонах країни. Головна мета — боротьба з незаконним обігом зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Telegram-канал Нацполіції.

За інформацією правоохоронців, операція реалізується у співпраці з Офісом Генпрокурора та іншими силовими структурами. Зазначається, що масштабна перевірка відбувається одночасно у багатьох областях України.

"Вказані дії спрямовані на підвищення рівня безпеки у суспільстві, запобігання злочинам, пов’язаним із використанням нелегальної зброї, а також її незаконного обігу", — повідомили в Нацполіції.

Офіційні деталі щодо точних локацій обшуків або затриманих поки не оприлюднюються. Більше інформації обіцяють надати після завершення слідчих дій.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кримінальні новиниНацполіція
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