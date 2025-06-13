Підведені ітоги 22-го Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA. Як сказано в заяві журі, щодо головного переможця був одностайний консенсус. Головний приз конкурсу DOCU/СВІТ отримав фільм "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова. Це другий повнометражний фільму Чернова про повномасштабне російське вторгнення в Україну.

Журі зазначило: "Переможцем став надзвичайно сильний фільм – виняткова данина людському духу. У ньому представлено погляд на українських солдатів, які готові пожертвувати життям за свою країну, поруч із режисером та оператором. Фільм передає грубий, майже фізичний досвід, який показує героїзм без жодної романтизації, оголюючи жорстоку реальність війни.

У журі не було сумнівів: головну нагороду має отримати "2000 метрів до Андріївки" Мстислава Чернова". Також цей фільм отримав головну нагороду RIGHTS NOW! та Приз глядацьких симпатій.

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/СВІТ отримала стрічка "Про святе і грішне" литовського режисера Ґієдре Бейноруте: "Це простий, але багатошаровий фільм, розказаний мовою сильних візуальних образів. З увагою та делікатністю досліджує давній ритуал, розкриваючи сутність маленького села та його мешканців. У стрічці показано, як діти, молодь і літні люди збираються разом, щоб підготуватися до проведення цієї важливої події".

Приз від журі Спілки кінокритиків України здобув фільм "Мілітантропос" Єлизавети Сміт, Аліни Горлової та Семена Мозгового.

Головну нагороду в конкурсі DOCU/УКРАЇНА отримав фільм "Пісні землі, що повільно горить" Ольги Журби – "за точну та глибоку фіксацію на екрані колективного досвіду, війни та багатошаровості травми".

Спеціальну відзнаку конкурсу DOCU/УКРАЇНА отримала стрічка "З любов’ю з фронту" Аліси Коваленко.

Головний приз конкурсу DOCU/КОРОТКО здобула стрічка "Пил – це кит, це сонячне світло" бельгийської режисерки Марії Касас Кастільйо.

Спеціальна відзнака журі DOCU/КОРОТКО – фільм "Мама Мікра" у співрежисерстві Ребекки Бльохер та Фредеріка Шульда.

Спеціальну відзнаку премії RIGHTS NOW! отримав фільм "Листи до Хави" Наджиби Нурі та Расула Нурі: "Фільм з великою любов’ю та повагою розкриває жіночий досвід у сучасному Афганістані, показуючи не лише боротьбу, а й турботу, втрату та відчуття незавершеності, коли не всі прагнення здійснюються. Проте сам шлях, позначений стійкістю та вибором, набуває глибокого сенсу".

Премією імені Андрія Матросова, продюсера Фестивалю, який загинув у автокатастрофі 16 лютого 2010 року. команда Docudays UA цьогоріч відзначили стрічку "Де мій бронік?" Дарʼї Пенькової.

Головний приз студентського журі отримала стрічка "Твоє життя без мене" Анни Рубі, а спеціальну відзнаку від студентства – "Межі Європи" Аполени Рихлікової.