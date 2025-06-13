Вперше в історії: Solar Orbiter сфотографував південний полюс Сонця

Космічний апарат Європейської космічної агенції (ЕКА) Solar Orbiter передав на Землю перші в історії фотографії та відеозаписи південного полюса Сонця. Про це повідомляється на сайті ЄКА.

"Будь-яке зображення Сонця, яке ви коли-небудь бачили, було отримане з області біля екватора Сонця. Це тому, що Земля, інші планети і всі космічні апарати, що діють, обертаються навколо Сонця всередині плаского диска, який зветься площиною екліптики. Нахиливши свою орбіту, Solar Orbiter показує Сонце під новим кутом", - йдеться у повідомленні.

23 березня 2025 року зонд зняв Сонце під кутом 17° нижче сонячного екватора. Цього достатнього, щоб безпосередньо побачити південний полюс зірки.

Його було зафіксовано також 16-17 березня, коли Solar Orbiter спостерігав за Сонцем під кутом 15°. У найближчі роки космічний апарат нахилить свою орбіту ще більше.

"Сонце - наша найближча зірка, джерело життя та потенційний руйнівник сучасних космічних та наземних енергетичних систем, тому дуже важливо зрозуміти, як воно працює, і навчитися передбачати його поведінку", - пояснила директорка з науки ЕКА професорка Керол Манделл.

Зображення були отримані приладами Polarimetric і Helioseismic Imager (PHI), Extreme Ultraviolet Imager (EUI) та Spectral Imaging of the Coronal Environment (SPICE).

PHI отримує зображення Сонця у видимому світлі та становить карту поверхневого магнітного поля Сонця, EUI - в ультрафіолетовому світлі та виявляє заряджений газ у мільйони градусів у зовнішній атмосфері Сонця - короні.

SPICE уловлює світло, що походить від зарядженого газу різної температури над поверхнею Сонця, тим самим виявляючи різні шари атмосфери зірки.

Це дозволить виявити такі явища, як полярні вихори, схожі на ті, що спостерігаються навколо полюсів Венери та Сатурна.

Спостереження також є ключем до розуміння магнітного поля Сонця та того, чому воно перевертається приблизно кожні 11 років.

Окрім того, однією з ключових наукових місій Solar Orbiter є намір розкрити, як Сонце виробляє сонячний вітер.

У листопаді 2024 ЄКА опублікувала "найповніше зображення видимої поверхні зірки у високій роздільній здатності на сьогоднішній день", зняте Solar Orbiter.