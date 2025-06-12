Їзда на велосипеді значно знижує ризик розвитку деменції, – дослідження

Команда китайських учених з Університету науки і технологій Хуачжун в Ухані під час дослідження, в якому взяли участь півмільйона британців, показала, що їзда велосипедом у середньому віці може значно знизити ризик розвитку деменції, пише видання Daily Mail.

Вчені виявили, що у тих, хто використовує велосипед як основний вид транспорту, ризик розвитку будь-якої форми деменції знижується майже на одну п’яту порівняно з тими, хто використовує менш рухливі види транспорту, такі як автомобілі, автобуси чи поїзди.

Також було виявлено, що у активних велосипедистів на 40% нижча ймовірність розвитку недоумства в молодому віці — форми розладу пам’яті, який вражає людей молодших 65 років і стає все більш поширеним у Великій Британії.

Було встановлено, що при деменції, особливо спричиненій хворобою Альцгеймера, їзда на велосипеді знижує ризик на 22%.

Автори дослідження стверджують, що їзда велосипедом може захищати мозок декількома способами.

По-перше, фізичні зусилля, що виникають при їзді велосипедом, посилюють приплив крові до мозку, зменшуючи запалення в цьому органі, а також допомагають боротися зі станами, пов’язаними з ризиком розвитку деменції, такими як ожиріння.

По-друге, вчені припустили, що велосипедисти також отримують когнітивний стимул від цієї активності, оскільки їм доводиться усвідомлювати небезпеку на дорозі та подумки складати карту свого маршруту, що також може бути корисним для здоров’я мозку.

Дослідники також виявили, що у людей, які часто їздять велосипедом, у середньому більший гіпокамп – частина мозку, що відповідає за пам’ять та навчання.

Автори дослідження стверджують, що їхні висновки можуть спонукати дорослих вибирати більш активний вид транспорту.