Вечірній дайджест ForUА: обмін полоненими, погляд Келлога на мир та відмова Німеччини від Taurus

12 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:
- Новий обмін полоненими: Українські воїни повертаються додому. "Сьогодні вдома воїни нашої армії, нацгвардійці, прикордонники", – заявив Зеленський. Він наголосив, що всі звільнені військовослужбовці потребують лікування, і їм буде надана вся необхідна медична допомога.
- Кіт Келлог висловив бачення завершення війни в Україні. За словами Келлога, перший крок до "кінцевого стану" – це всеосяжне припинення вогню "на місці – тобто на землі, на якій ви фізично перебуваєте".
- Пісторіус в очі Зеленському заявив, що ФРН не розглядає поставки Taurus Україні. Німеччина не розглядає поставки далекобійних крилатих ракет Taurus Україні. Водночас він пообіцяв, що німецька сторона надасть Україні додаткову військову допомогу на суму 1,9 мільярда євро.
- Росія за травень 2025 року захопила більше українських територій, ніж за будь-який інший місяць з кінця 2022 року, — WSJ.
- Зеленський - Ми прямо зараз знаходимося в самому розпалі наступу рф: він триває вже 18 або 19 днів. За його словами, окупанти хотіли прорватися, але поки що їм це не вдалося. Ми розбили частину їхньої армії, вони не змогли об'єднати свої підрозділи.
- США пропонують зупинити бойові дії на поточній лінії фронту і повернути РФ «у цивілізоване співтовариство», — спецпосланець Трампа Келлог.
- Мирні переговори зайшли в глухий кут, доля війни в Україні вирішиться лише на полі бою, — WSJ. Росія прагне домогтися достатніх успіхів на передовій, щоб змусити Київ погодитися на її вимоги, які по суті зводяться до капітуляції.
- У Швеції стартує закрита зустріч, на якій обговорять майбутнє України, — RMF24. Вона триватиме до 15 червня. Захід проходить у закритому форматі — без медіа та без офіційних заяв після завершення.
- В Україні зʼявиться перший ЖК із кімнатами-укриттями в кожній квартирі, його побудують у Львові, — Віледж.
- Поліція затримала 23-річного жителя Київщини, який організував фальшиву онлайн-платформу, що імітувала справжню криптобіржу. Він самостійно контролював усі функції сайту, підробляючи баланси, історію транзакцій та візуалізуючи фейкові операції з біткойнами.