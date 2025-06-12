На борту літака Air India, який впав на лікарняний гуртожиток, ніхто не вижив, десятки студентів-медиків шпиталізовані

Комісар поліції міста Ахмедабад на заході Індії заявив, що в катастрофі літака авіакомпанії Air India, на борту якого були понад 240 пасажирів, ніхто не вижив.

Про це пишуть BBC та Reuters.

«Схоже, що в авіакатастрофі ніхто не вижив», — заявив комісар поліції Г'янендра Сінгх Малік.

Він також каже, що оскільки літак розбився в житловому районі, «деякі місцеві жителі також мали загинути».Точні дані про жертви встановлюються.

Начальник поліції заявив, що на місці авіатрощі знайшли вже 204 тіла. Проте наразі невідомо, чи всі 204 людини були в літаку, чи деякі з них були на землі, коли літак розбився.

У Федерації медичних асоціацій Індії (FAIMA) повідомили, що близько 50-60 студентів-медиків доставили до лікарні після того, як рейс Air India впав на лікарняний гуртожиток. Асоціація повідомляє, що п'ятеро студентів зникли безвісти, і щонайменше двоє перебувають у відділенні інтенсивної терапії. Також зникли безвісти родичі деяких лікарів.

За даними Air India, на борту літака були 242 пасажири та члени екіпажу (10 бортпровідників та 2 пілоти). Серед пасажирів встановлені 169 громадян Індії, 53 громадян Великої Британії, 1 громадянин Канади та 7 громадян Португалії. Українців на літаку не було, підтвердили в МЗС.

Business Insider пише, що літак, зареєстрований як VT-ANB, вперше був переданий Air India у січні 2014 року. Ця авіатроща, схоже, стала першою такою катастрофою для Boeing 787, який традиційно відносили до одного з найбільш безпечних пасажирських літаків. Лише нещодавно виробник цих літаків хвалився, що Dreamliner перевезли понад мільярд пасажирів по світу з моменту випуску цієї моделі.