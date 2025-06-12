Швеція зацікавлена у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням досвіду війни

Швеція співпрацюватиме з Україною в розвитку космічних технологій для оборонних потреб.

Про це повідомили в Міністерстві оборони за підсумками зустрічі української та шведської делегацій.

На зустрічі Україна презентувала Швеції основні досягнення з цифровізації, зокрема розповіли про створення Управління космічної політики Міноборони в березні 2025 року.

Шведській стороні також озвучили ключові потреби Сил оборони у сфері космічних технологій, які можуть бути реалізовані разом з іноземними партнерами.

Представники Міноборони уточнили, що в секторі військового космосу Україна фокусуватиметься на обробці масивів даних, які отримує, зокрема й від партнерів, а не на масштабуванні власного обладнання.

Зі свого боку шведська делегація висловила зацікавленість у співпраці з Україною в розвитку космічних технологій з урахуванням українського досвіду ведення сучасної війни. Окрім цього, Швеція може допомогти у взаємодії з іншими партнерами, зокрема, з Данією, Фінляндією, Норвегією та Ісландією.