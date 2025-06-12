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Війна

Генштаб наказав ТЦК мобілізувати всіх членів добровольчих формувань

Генштаб наказав ТЦК мобілізувати всіх членів добровольчих формувань

Генеральний штаб Збройних Сил України видав директиву, що вимагає від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мобілізувати 100% членів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які підлягають призову. Про це повідомляє видання Ukrainian Military Pages.

Згідно з директивою, мобілізації підлягають ті добровольці, які не мають офіційних відстрочок або бронювання, а також відповідають віковим та медичним критеріям для військової служби.

Видання зазначає, що при цьому не враховується участь добровольців у мобільних вогневих групах (МВГ), які фактично є складовими протиповітряної оборони, що плануються до створення в рамках експерименту. Також не беруться до уваги пройдена спеціальна підготовка, наприклад, як навідників чи кулеметників.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

мобілізаціяТЦКДФТГ
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