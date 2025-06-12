Генштаб наказав ТЦК мобілізувати всіх членів добровольчих формувань

Генеральний штаб Збройних Сил України видав директиву, що вимагає від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) мобілізувати 100% членів добровольчих формувань територіальних громад (ДФТГ), які підлягають призову. Про це повідомляє видання Ukrainian Military Pages.

Згідно з директивою, мобілізації підлягають ті добровольці, які не мають офіційних відстрочок або бронювання, а також відповідають віковим та медичним критеріям для військової служби.

Видання зазначає, що при цьому не враховується участь добровольців у мобільних вогневих групах (МВГ), які фактично є складовими протиповітряної оборони, що плануються до створення в рамках експерименту. Також не беруться до уваги пройдена спеціальна підготовка, наприклад, як навідників чи кулеметників.