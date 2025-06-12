Названо країни з найвищим рівнем розлучень: на якому місці Україна

Кількість розлучень у світі постійно зростає, попри те, що шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку планети. Причин для розірвання шлюбу чимало, і, як показує практика, люди нині все менше стримуються, коли у їхніх стосунках щось йде не так. Деталі про країни, де найчастіше розлучаються, розповідає дослідження Data Pandas.
Географія розлучень: хто лідирує та де розходяться найрідше
За даними дослідників, світовим лідером за показником розлучень є Мальдіви, де на 1000 осіб припадає 5,52% розлучень. За ними йдуть Казахстан (4,6%), Росія (3,9%), Бельгія (3,7%) та Білорусь (3,7%).
Україна посіла дев'яте місце у цьому рейтингу з показником 2,88% розлучень на 1000 осіб населення. Сполучені Штати Америки опинилися на десятій позиції з показником 2,7%.
Серед азійських країн лідером є Китай з показником 3,2%. Цікаво, що у Шрі-Ланці показник розлучень дуже низький – лише 0,15% на 1000 осіб.
Культурні та релігійні відмінності
Дослідники зазначають, що загалом нижчі показники розлучень спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах. Це потенційно пов'язано з унікальними для цих регіонів культурними, релігійними та правовими факторами.
Детальніші дані по країнах
20 країн з найвищим рівнем розлучень:
- Мальдіви - 5,52%
- Казахстан - 4,6%
- Росія - 3,9%
- Бельгія - 3,7%
- Білорусь - 3,7%
- Молдова - 3,3%
- Китай - 3,2%
- Куба - 2,9%
- Україна - 2,88%
- Сполучені Штати - 2,7%
- Данія - 2,7%
- Литва - 2,7%
- Латвія - 2,6%
- Кіпр - 2,6%
- Ліхтенштейн - 2,6%
- Сан-Марино - 2,6%
- Швеція - 2,5%
- Лівія - 2,5%
- Фінляндія - 2,4%
- Єгипет - 2,3%
18 країн з найнижчими показниками розлучень:
- Шрі-Ланка - 0,15%
- Гватемала - 0,2%
- В'єтнам - 0,2%
- Сент-Вінсент і Гренадини - 0,4%
- Перу - 0,5%
- Південна Африка - 0,6%
- Сент-Люсія - 0,7%
- Мальта - 0,7%
- Катар - 0,7%
- Панама - 0,7%
- Ірландія - 0,7%
- ОАЕ - 0,7%
- Чилі - 0,7%
- Венесуела - 0,7%
- Колумбія - 0,7%
- Північна Македонія - 0,8%
- Словенія - 0,8%
- Боснія і Герцеговина - 0,8%
Європейський контекст
Європейські країни загалом посідають як верхні, так і нижні позиції у списку. Найвищі показники розлучень спостерігаються у Східній Європі, а найнижчі – у Середземноморському регіоні.
Рівні розлучень у країнах Європи:
- Латвія - 2,7%
- Швеція - 2,5%
- Фінляндія - 2,4%
- Люксембург - 2,3%
- Албанія - 2,1%
- Швейцарія - 2%
- Франція - 1,9%
- Іспанія - 1,9%
- Норвегія - 1,9%
- Естонія - 1,9%
- Німеччина - 1,7%
- Польща - 1,7%
- Нідерланди - 1,7%
- Австрія - 1,7%
- Хорватія - 1,5%
- Угорщина - 1,5%
- Італія - 1,4%
- Болгарія - 1,3%
Ці дані свідчать про складну динаміку інституту шлюбу та розлучення у сучасному світі, яка визначається як суспільними, так і культурними та економічними чинниками.Автор: Галина Роюк