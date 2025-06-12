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Названо країни з найвищим рівнем розлучень: на якому місці Україна

Названо країни з найвищим рівнем розлучень: на якому місці Україна

Кількість розлучень у світі постійно зростає, попри те, що шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку планети. Причин для розірвання шлюбу чимало, і, як показує практика, люди нині все менше стримуються, коли у їхніх стосунках щось йде не так. Деталі про країни, де найчастіше розлучаються, розповідає дослідження Data Pandas.

Географія розлучень: хто лідирує та де розходяться найрідше

За даними дослідників, світовим лідером за показником розлучень є Мальдіви, де на 1000 осіб припадає 5,52% розлучень. За ними йдуть Казахстан (4,6%), Росія (3,9%), Бельгія (3,7%) та Білорусь (3,7%).

Україна посіла дев'яте місце у цьому рейтингу з показником 2,88% розлучень на 1000 осіб населення. Сполучені Штати Америки опинилися на десятій позиції з показником 2,7%.

Серед азійських країн лідером є Китай з показником 3,2%. Цікаво, що у Шрі-Ланці показник розлучень дуже низький – лише 0,15% на 1000 осіб.

Культурні та релігійні відмінності

Дослідники зазначають, що загалом нижчі показники розлучень спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах. Це потенційно пов'язано з унікальними для цих регіонів культурними, релігійними та правовими факторами.

Детальніші дані по країнах

20 країн з найвищим рівнем розлучень:

  1. Мальдіви - 5,52%
  2. Казахстан - 4,6%
  3. Росія - 3,9%
  4. Бельгія - 3,7%
  5. Білорусь - 3,7%
  6. Молдова - 3,3%
  7. Китай - 3,2%
  8. Куба - 2,9%
  9. Україна - 2,88%
  10. Сполучені Штати - 2,7%
  11. Данія - 2,7%
  12. Литва - 2,7%
  13. Латвія - 2,6%
  14. Кіпр - 2,6%
  15. Ліхтенштейн - 2,6%
  16. Сан-Марино - 2,6%
  17. Швеція - 2,5%
  18. Лівія - 2,5%
  19. Фінляндія - 2,4%
  20. Єгипет - 2,3%

18 країн з найнижчими показниками розлучень:

  1. Шрі-Ланка - 0,15%
  2. Гватемала - 0,2%
  3. В'єтнам - 0,2%
  4. Сент-Вінсент і Гренадини - 0,4%
  5. Перу - 0,5%
  6. Південна Африка - 0,6%
  7. Сент-Люсія - 0,7%
  8. Мальта - 0,7%
  9. Катар - 0,7%
  10. Панама - 0,7%
  11. Ірландія - 0,7%
  12. ОАЕ - 0,7%
  13. Чилі - 0,7%
  14. Венесуела - 0,7%
  15. Колумбія - 0,7%
  16. Північна Македонія - 0,8%
  17. Словенія - 0,8%
  18. Боснія і Герцеговина - 0,8%

Європейський контекст

Європейські країни загалом посідають як верхні, так і нижні позиції у списку. Найвищі показники розлучень спостерігаються у Східній Європі, а найнижчі – у Середземноморському регіоні.

Рівні розлучень у країнах Європи:

  • Латвія - 2,7%
  • Швеція - 2,5%
  • Фінляндія - 2,4%
  • Люксембург - 2,3%
  • Албанія - 2,1%
  • Швейцарія - 2%
  • Франція - 1,9%
  • Іспанія - 1,9%
  • Норвегія - 1,9%
  • Естонія - 1,9%
  • Німеччина - 1,7%
  • Польща - 1,7%
  • Нідерланди - 1,7%
  • Австрія - 1,7%
  • Хорватія - 1,5%
  • Угорщина - 1,5%
  • Італія - 1,4%
  • Болгарія - 1,3%

Ці дані свідчать про складну динаміку інституту шлюбу та розлучення у сучасному світі, яка визначається як суспільними, так і культурними та економічними чинниками.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

шлюброзлучення
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