Названо країни з найвищим рівнем розлучень: на якому місці Україна

Кількість розлучень у світі постійно зростає, попри те, що шлюб залишається ключовою культурною та суспільною реальністю в кожному куточку планети. Причин для розірвання шлюбу чимало, і, як показує практика, люди нині все менше стримуються, коли у їхніх стосунках щось йде не так. Деталі про країни, де найчастіше розлучаються, розповідає дослідження Data Pandas.

Географія розлучень: хто лідирує та де розходяться найрідше

За даними дослідників, світовим лідером за показником розлучень є Мальдіви, де на 1000 осіб припадає 5,52% розлучень. За ними йдуть Казахстан (4,6%), Росія (3,9%), Бельгія (3,7%) та Білорусь (3,7%).

Україна посіла дев'яте місце у цьому рейтингу з показником 2,88% розлучень на 1000 осіб населення. Сполучені Штати Америки опинилися на десятій позиції з показником 2,7%.

Серед азійських країн лідером є Китай з показником 3,2%. Цікаво, що у Шрі-Ланці показник розлучень дуже низький – лише 0,15% на 1000 осіб.

Культурні та релігійні відмінності

Дослідники зазначають, що загалом нижчі показники розлучень спостерігаються в країнах Близького Сходу та Північної Африки, ніж у західних країнах. Це потенційно пов'язано з унікальними для цих регіонів культурними, релігійними та правовими факторами.

Детальніші дані по країнах

20 країн з найвищим рівнем розлучень:

Мальдіви - 5,52% Казахстан - 4,6% Росія - 3,9% Бельгія - 3,7% Білорусь - 3,7% Молдова - 3,3% Китай - 3,2% Куба - 2,9% Україна - 2,88% Сполучені Штати - 2,7% Данія - 2,7% Литва - 2,7% Латвія - 2,6% Кіпр - 2,6% Ліхтенштейн - 2,6% Сан-Марино - 2,6% Швеція - 2,5% Лівія - 2,5% Фінляндія - 2,4% Єгипет - 2,3%

18 країн з найнижчими показниками розлучень:

Шрі-Ланка - 0,15% Гватемала - 0,2% В'єтнам - 0,2% Сент-Вінсент і Гренадини - 0,4% Перу - 0,5% Південна Африка - 0,6% Сент-Люсія - 0,7% Мальта - 0,7% Катар - 0,7% Панама - 0,7% Ірландія - 0,7% ОАЕ - 0,7% Чилі - 0,7% Венесуела - 0,7% Колумбія - 0,7% Північна Македонія - 0,8% Словенія - 0,8% Боснія і Герцеговина - 0,8%

Європейський контекст

Європейські країни загалом посідають як верхні, так і нижні позиції у списку. Найвищі показники розлучень спостерігаються у Східній Європі, а найнижчі – у Середземноморському регіоні.

Рівні розлучень у країнах Європи:

Латвія - 2,7%

Швеція - 2,5%

Фінляндія - 2,4%

Люксембург - 2,3%

Албанія - 2,1%

Швейцарія - 2%

Франція - 1,9%

Іспанія - 1,9%

Норвегія - 1,9%

Естонія - 1,9%

Німеччина - 1,7%

Польща - 1,7%

Нідерланди - 1,7%

Австрія - 1,7%

Хорватія - 1,5%

Угорщина - 1,5%

Італія - 1,4%

Болгарія - 1,3%

Ці дані свідчать про складну динаміку інституту шлюбу та розлучення у сучасному світі, яка визначається як суспільними, так і культурними та економічними чинниками.