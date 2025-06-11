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Суспiльство

На полігоні інструктор жорстоко побив курсанта, йому загрожує до 12 років, – ДБР

На полігоні інструктор жорстоко побив курсанта, йому загрожує до 12 років, – ДБР

Співробітники ДБР повідомили про підозру інструктору навчального взводу, який жорстоко побив курсанта на навчальному полігоні Кіровоградської області, повідомили у ДБР.

– Інцидент стався у вересні 2024 року на заняттях з вогневої підготовки. Між інструктором і одним з новобранців виник конфлікт, під час якого військовослужбовець вдарив курсанта прикладом автомата, – йдеться в повідомленні.

З тілесними ушкодженнями курсант госпіталізований до лікарні. Вже наступного дня слідчі Бюро порушили кримінальне провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України.

У Бюро також повідомили, що командир навчального взводу, який був на місці події, не вжив жодних заходів для припинення побиття. Судово-медична експертиза встановила, що тілесні ушкодження мають середній ступінь тяжкості.

У підсумку інструктору навчального взводу повідомлено про підозру в перевищенні військовою посадовою особою влади або службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі. Командиру навчального взводу інкримінується бездіяльність військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України).

Наразі тривають слідчі дії, вирішується питання про обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваних від посад.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

криміналдбр
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