П'яні підлітки влаштували провокацію в деокупованому містечку Бучанського району

У селищі Немішаєвому Бучанського району, на алеї біля ЖК "Світлиця", російськомовні підлітки влаштували провокацію з демонстративним розпиттям алкоголю в публічному місці та гучним прослуховуванням російськомовного репу.

Про це повідомила місцева жителька Наталка Сіренко в Facebook.

Жінка нагадала, що зразу після окупації, після трагедії у Бучанському районі, було зовсім не чутно російської мови. Але в останній час російського "язика" лунає значно більше.

Провокаторів не хвилює, що носії ідеології тієї музики, яку вони демонстративно слухають, сотнями вбивали й катували не тільки бучанців, але й людей на окупованій території Київщини. І продовжують щоденні вбивства й терор по всій Україні.

Влада, поліція, СБУ жодним чином не переймаються подібними фактами.

"Якщо влада та громадяни не будуть реагувати, ми можемо втратити Україну", - вважає Наталка Сіренко.

У лютому 2022 року Київська область одна з перших прийняла на себе удар російської армії. Колони військ РФ ішли на українську столицю з півночі. Військові дії на Київщині тривали понад місяць. 15 територіальних громад Вишгородського, Бучанського та Броварського районів опинилися під окупацією — це 270 населених пунктів області

28 березня 2022 року українські військові звільнили місто Ірпінь Київської області від російських військ.

Генштаб ЗСУ 1 квітня 2022 року заявив, що війська РФ, зазнавши значних втрат в особовому складі та техніці, тимчасово відмовилися від блокування та захоплення Києва.

Міський голова Бучі Анатолій Федорук 1 квітня 2022 року заявив, що місто повністю звільнене від російських військ завдяки діям українських Збройних сил.

2 квітня 2022 року заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що уся Київська область звільнена від російських окупантів.

Правоохоронні органи України відновили свою роботу у звільнених населених пунктах Київщини, зокрема в Бучі, Іванкові та Славутичі.

Унаслідок бойових дій навколо Києва в лютому-березні 2022 року на Київщині зафіксовані руйнування у 46 з 69 територіальних громад. Критичних руйнувань російські війська завдали в Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській і Пісківській територіальних громадах.

У Бучанському районі загалом виявили 1190 тіл загиблих, але це число може бути не остаточним, оскільки тривають пошуки зниклих безвісти.

До слова, подіям у містечках поблизу Бучі присвячений роман письменника Костянтина Коверзнєва "Останнє Різдво перед кінцем світу", який днями побачить світ у видавництві "Терен", а також документальний фільм "Немішаєве: між Бучею та Бородянкою" режисерки Валентини Захаренко.