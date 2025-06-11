Кількість жертв російської атаки на Харків зросла до трьох, понад 60 поранених

Кількість загиблих внаслідок нічної атаки російських дронів на Харків зросла до трьох осіб. Понад 60 людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

"Щойно в опіковій реанімації помер 65-річний чоловік, який був госпіталізований у вкрай важкому стані з глибокими обширними опіками", – йдеться у повідомленні.

За даними Синєгубова, одна з поранених внаслідок обстрілу перебуває у тяжкому стані. Стан решти постраждалих задовільний.

"Всього госпіталізовані 11 людей, серед них – троє дітей віком 2, 13 і 15 років. Їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Усі постраждалі отримують необхідну медичну допомогу", – зазначив Синєгубов.

Рятувальні роботи тривають

За його інформацією, під завалами за однією з адрес влучання ворожих БпЛА може перебувати літня жінка.

Як повідомлялося, вночі 11 червня Росія завдала масованого удару дронами-камікадзе типу "Шахед" по Харкову. Були зафіксовані влучання у житлові будинки та підприємство, виникли пожежі. Станом на ранок середи було відомо про двох загиблих і 54 постраждалих.