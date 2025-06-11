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Війна

Харків під масованим ударом: десятки постраждалих, є загиблі

Харків під масованим ударом: десятки постраждалих, є загиблі

У ніч на 11 червня окупаційна армія здійснила чергову масовану атаку дронів на Харків, застосувавши близько 17 БпЛА типу «Герань-2». За повідомленням влади міста, удар припав на Основ'янський та Слобідський райони, залишивши по собі значні руйнування та людські жертви.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, зафіксовано прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та об'єкти громадського транспорту. Внаслідок атаки зайнялися квартири, зруйновано дахи, вигоріли автомобілі, повибивало вікна.

Трагічні наслідки обстрілу включають:

  • 54 людини отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них вісім дітей.
  • Двоє людей загинули.
  • Дев'ять постраждалих, включаючи дворічну дівчинку та 15-річного хлопця, були госпіталізовані до лікарень Харкова.

Особливо постраждало тролейбусне депо у Слобідському районі, де дрони пошкодили контактну мережу та транспортні засоби.

ДСНС вже оприлюднила фото та відео з місць ворожої атаки, демонструючи масштаби руйнувань. Нагадаємо, що перші повідомлення про масовану атаку безпілотників на Харків з'явилися близько 00:33, коли Ігор Терехов попередив про рух кількох БпЛА курсом на місто.

Рятувальники ліквідовують наслідки обстрілу

 

Пожежі охопили будинки внаслідок обстрілу

 
 Автор: Галина Роюк

Теги:

Харківатака дронів
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