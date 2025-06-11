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Війна

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників

В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників

 В Україну повернули тіла 1212 полеглих військовослужбовців. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За даними Штабу, серед повернених Оборонців полеглі з Курщини, ⁠Харківщини, ⁠Луганщини, ⁠Донеччини, Херсонщини та ⁠Запорізької області. Процес повернення тіл є результатом тривалої та кропіткої роботи, яка ведеться у співпраці з міжнародними посередниками.

Ідентифікація та подальше передання тіл родинам загиблих буде здійснюватися відповідно до встановлених процедур. Українська влада продовжує працювати над поверненням кожного полеглого героя, який віддав своє життя за свободу та незалежність України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

тілаобмін полоненимизагиблі військові
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