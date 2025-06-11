ЮНЕСКО направить місію для огляду пошкоджень Софійського собору після російської атаки

Представники Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки й культури (ЮНЕСКО прибудуть до Києва, щоб оглянути пошкодження, завдані Софійському собору внаслідок масованої російської атаки в ніч проти 10 червня 2025 року. Про це повідомила генеральна директорка Національного заповідника «Софія Київська» Неля Куковальська, інформує «Суспільне».

Софійський собор, що є об'єктом Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, зазнав пошкоджень зовнішнього тинькованого карниза центральної абсиди східного фасаду пам'ятки XI століття.

«Я особисто повідомила, поки телефонним дзвінком, бо написати, як ми маємо зробити, відповідний акт – ще не встигли. Зараз готуються документи, група спеціалістів готує акт обстеження, того що відбулося. Є спеціальна форма... К'яра Бардескі, представниця ЮНЕСКО, повідомлена. Вони про все знають. І мають приїхати, щоб оглянути пам'ятку», – пояснила пані Куковальська.

За її словами, руйнування не є значними, і фахівці знають, як їх усунути. Проте найбільше занепокоєння викликали унікальні мозаїки всередині собору. «Коли я їхала сюди, дуже боліло серце за те, щоб ця вибухова хвиля, не дай Боже, зруйнувала мозаїки, які є в центральній апсиді Софійського собору», – розповіла директорка заповідника.

На щастя, внутрішні приміщення пам'ятки не постраждали завдяки великій товщині стін, яка сильно погасила вибухову хвилю. Крім того, стародавня мозаїка витримала удар завдяки унікальній системі нагельного кріплення. «Я сьогодні впевнилась в тому, що наша реставраційна українська школа, яка протягом 10 років реставрувала всередині історичний інтер’єр собору, виявила наскільки ефективною, що можна цим навіть гордитися нашими реставраторами. Це унікальна система нагельного кріплення наших мозаїк, і вона витримала цей удар», – підкреслила Неля Куковальська.

За попередніми прогнозами, реставраторам вдасться відновити пошкодження до осені. Вартість робіт наразі підрахувати складно, оскільки фахівці ще визначатимуться з технікою відновлення стародавнього карниза.

Заклик до міжнародної спільноти

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець також відреагував на подію, закликавши ЮНЕСКО, ООН та всіх міжнародних партнерів дати чітку оцінку російським злочинам та посилити моніторинг стану об’єктів культурної та духовної спадщини України.

«Софія Київська – не лише символ української духовності та культури. Це свідчення тисячолітньої історії України, об’єкт світового значення. Те, що сталося, – не просто архітектурне пошкодження. Це цілеспрямований замах на культурну й духовну ідентичність нашого народу», — зазначив Лубінець.

Омбудсман також поінформував, що станом на червень 2025 року, з початку повномасштабного вторгнення, в Україні пошкоджено або зруйновано 645 релігійних об’єктів, з яких 53 – повністю знищено. Від російської агресії постраждали святині православних, протестантських, юдейських, мусульманських, католицьких громад та інших релігійних конфесій.