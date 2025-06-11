Сьогодні в Україні очікується значне похолодання з дощами та грозами

Після кількох днів виснажливої спеки, сьогодні, 11 червня, на більшій частині території України очікується значне зниження температури повітря. За словами синоптиків, навіть у східних та південних регіонах стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +25...+29 градусів. Лише подекуди на Кримському півострові, Херсонщині та Миколаївщині температура може трохи перевищити ці позначки.

У більшості областей України прогнозується +21...+25 градусів, а на заході країни буде найсвіжіше – від +18 до +23 градусів.

У середу в Україну з північного заходу прийде черговий атмосферний фронт. Це спричинить короткочасні грозові дощі у західних та північних областях (за винятком Сумщини), а також на Вінниччині, Черкащині та Одещині. Місцями можливі шквали та град. На решті території країни опади малоймовірні.

Погода в Києві: дощі, грози та похолодання

У столиці, Києві, 11 червня також очікуються короткочасні дощі та грози. У другій половині дня або надвечір місцями можливі сильні зливи. Зважаючи на це, водіям та пішоходам варто бути особливо обережними. Рекомендується подбати про безпечну парковку для автомобілів, а також про власну безпеку під час погіршення погодних умов.

Температура повітря у Києві становитиме близько +20 градусів.