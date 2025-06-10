Нові обміни полоненими: МЗС України анонсувало продовження процесу

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий на пресконференції у вівторок, 10 червня, анонсував продовження обмінів полоненими між Україною та Росією. За його словами, цей процес триватиме "цими днями".

"Цей процес обміну дуже складний, але він триває. Вчора був перший етап, вони мають продовжуватися. Триватимуть декілька днів", — зазначив Тихий.

Речник МЗС також повідомив, що крім обміну живими, має відбутися і обмін тілами полеглих військовослужбовців.

Георгій Тихий скористався нагодою, щоб закликати міжнародних партнерів України посилити тиск на Російську Федерацію.

"Якби цей тиск був раніше, то вже могли б бути результати зустрічей. Замість цього, оскільки тиску немає, бачимо порожні зустрічі", — наголосив він.

Наразі зустріч очільників МЗС України та РФ не обговорювалася, додав Тихий.