Скільки українців виступають проти територіальних поступок — опитування

Нове соціологічне опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), свідчить, що переважна більшість українців рішуче виступає проти офіційного визнання будь-яких українських територій частиною Російської Федерації. Водночас, значна частка громадян готова до обговорення варіанту де-факто визнання російського контролю без офіційного юридичного закріплення.

Згідно з результатами опитування, 68% українців категорично проти офіційного визнання окупованих українських територій частиною Росії. Лише 24% опитаних готові погодитися на такий крок, причому їхня згода стосується лише конкретних, а не всіх окупованих територій.

Ще більший спротив викликає ідея передачі неокупованих територій під контроль РФ: 78% українців виступають проти цього. Лише 15% респондентів готові прийняти такий варіант.

Де-факто визнання: єдиний простір для діалогу

Єдиний варіант, який відкриває простір для обговорення, це визнання де-факто контролю Росії над певними територіями, але без їх офіційного юридичного визнання. У цьому питанні думки розділилися: 43% українців готові до діалогу, тоді як 48% категорично проти такого варіанту. Соціологи КМІС зазначають, що якщо мирний план буде містити гарантії безпеки та інші важливі умови для України, більше половини українців потенційно можуть погодитися на такий варіант, хоча й без особливого ентузіазму.

Регіональні відмінності у поглядах

Аналіз результатів за регіонами показує подібну картину. У всіх регіонах України – на Заході, у Центрі, на Півдні та Сході – більшість (від 64% до 71%) відкидає варіант офіційного визнання окупації. Так само, абсолютна більшість (76-80%) не погоджується на передачу неокупованих територій під контроль Росії.

Однак, коли мова йде про де-факто визнання окупації без офіційного закріплення, з'являються деякі відмінності. На Заході та Сході України більше людей готові до такого варіанту, ніж тих, хто проти. Водночас, у Центральному та Південному регіонах більше тих, хто категорично виключає такий варіант. Попри це, у всіх регіонах спостерігається значна кількість тих, хто обирає обидва варіанти, що, на думку соціологів, вказує на можливість для обговорення та компромісів саме у цьому питанні.

Деталі опитування

Опитування було проведене КМІС за власною ініціативою з 15 травня по 3 червня 2025 року. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 2004 респонденти віком від 18 років, які проживають на територіях, підконтрольних Україні. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,9%.

Ці результати підкреслюють стійку позицію українського суспільства щодо територіальної цілісності та суверенітету, водночас вказуючи на готовність до пошуку прагматичних рішень у контексті мирного врегулювання.