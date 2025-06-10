Кінопрем'єри тижня: дракони, жахи та романтичні вибори у світі Голлівуду

В український прокат виходять масштабне фентезі, романтична комедія та два хорори. ForUA підготувало для вас кінопрем'єри тижня.

Голлівуд це в першу чергу машина з виробництва грошей, і якщо якийсь проект їх приносить, то його "вичавлюють" до кінця. Тож ті, кому здалося, що вони назву "Як приборкати дракона" вже чули, не помилилися - у 2010-2019 році вийшла заснована на серії дитячих книг Кресіди Коуелл однойменна анімаційна трилогія, яка принесла в прокаті понад півтора мільярда доларів.

Тож поява художнього фільму з "живими" акторами була лише питанням часу. Прем'єру другого фільму заплановано на червень 2027 року.

Як завжди, у програмі тижня присутні фільми жахів - у цьому випадку цілих два. І тут знову справа у грошах. Як вважають аналітики, хорори це жанр у кіновиробництві вічний, оскільки коштує їхнє виробництво, як правило, недорого (зазвичай, наприклад, там не потрібні дорогі актори-зірки), а цільова аудиторія стабільна.

Знову ж таки. обидва фільми не обтяжують себе свіжістю сюжетів. У "Небезпечній тварині" серфінгістку викрадає і тримає на своєму човні серійний маніяк, який збирається принести її в жертву акулам. У "Поверненні мерців" через спеку і магнітну бурю оживають мерці, які окупують місто (цікаво, вкотре вже в історії світового кіно?) Але тут особливість у тому, що "Повернення" - фільм німецько-скандинавського виробництва і, можливо, суворий нордичний геній придумав щось особливо похмуре.

Ну і нарешті "Матеріалісти" це романтична голлівудська комедія, в якій молода нью-йоркська професійна сваха сама опиняється перед нелегким вибором, кому віддати перевагу. Ось тут якраз "зірок" вистачає - Дакота Джонсон, Кріс Еванс і Педро Паскаль. Останній, до речі - чоловік Ліни Хіді, тієї самої Серсеї Ланністер з "Гри престолів" (він і сам там "засвітився").