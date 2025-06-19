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Культура

Від зомбі-апокаліпсису до відвертого кіно: огляд 7 кінопрем'єр в Україні

Від зомбі-апокаліпсису до відвертого кіно: огляд 7 кінопрем'єр в Україні

Цього тижня в українських кінотеатрах очікується одразу сім прем'єр, одна з яких – з Ліамом Нісоном. Зрозуміти принцип, за яким в один тиждень в українських кінотеатрах - три (і навіть два) прем'єри, а в інший, як цього, цілих сім, можуть, напевно, тільки самі кінопрокатники.

Лідер у цій сімці, безсумнівно, "28 років по тому", як на ім'я режисера (Денні Бойл), так і на прізвища акторів (Аарон Тейлор-Джонсон, Джоді Комер, Рейф Файнс) і самої історії. Вона, загалом, банальна - постапокаліпсис, у якому небагато здорових роблять вилазку зі свого острова на заражений вірусом материк, але з таким режисером та акторами нудьга глядачам не загрожує.

Другий "зірковий" фільм - "Спокута гріхів" з Ліамом Нісоном, який грає старого хворого гангстера, який хоче наприкінці життя - ну, за назвою зрозуміло, що зробити. Нісон - видатний актор, у тому числі драматичний, але фільм, чесно кажучи, не особливо вражає.

У "Тіньовому загоні" вже незрозуміло вкотре експлуатується традиційний сюжет - на сімейну пару, колишніх елітних спецназівців, з дитиною, полюють їхні колишні колеги (чому - не питайте). Спокутає банальність сюжету ім'я режисера - Джо Карнахан, майстер бойовиків ("Наркобарон" та ін), так що нудно не буде.

Інші фільми можна перерахувати через кому - "Зелена банда" (типова французька комедія про банду грабіжників), "Еліо" (анімація від Disney і Pixar, чим вже все сказано), "Шпигунка на весіллі" (група найманців бере на весіллі в заручники гостей, але подружка нареченої - секретний агент) та "Онлі лав". 

На останньому фільмі все ж таки зупинимося, тому що це типовий західний продукт останніх років. 25-річна головна героїня-бісексуалка працює вдень у магазині вінілових платівок, а вечорами знімає секс-відео для своїх передплатників. Ім'я актриси типово ісландське - Кріструн Колбрунардоттір.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

кінокінопрем'єриЛіам НісонДенні Бойл
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