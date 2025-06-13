Jerry Heil представила кліп на пісню LOVE ME HARD із альбому "АРХЕТИПІ". Для відео Jerry вибрала єдину англомовну пісню з альбому.

Як розповідає lux. fm., прем'єра відбулася на офіційному YouTube-каналі співачки, і це не просто кліп, а музичний фільм у жанрі еротичного хорору. Режисером стала Валерія Фадєєва.

"Цьому треку як демці - роки. Я написала його "на виріст", - каже Jerry. "Це музика, яку я завжди носила в собі. Просто треба було дозріти, щоб її почути – і дозволити собі бути собою”.

"LOVE ME HARD" – це не просто пісня, це кіно.

Саундтрек до фільму, якого ще не зняли. Тому Jerry із режисером вирішили: а чому б не зняти його самостійно?

У кліпі Jerry Heil з'являється образ, створений FROLOV - культовим українським брендом, з яким працювали Бейонсе, Дженніфер Лопес, Сам Сміт та інші топ-зірки. Цей костюм спеціально розроблений для кліпу. Саме у ньому співачка оголошувала бали від України на Євробаченні-2025 та з'явиться на афіші свого великого українського туру.