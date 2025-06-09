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Міжнародний інцидент: Австралійську репортерку поранили на протестах у США (відео)

Міжнародний інцидент: Австралійську репортерку поранили на протестах у США (відео)

Австралійська журналістка Лорен Томасі з телеканалу 9News була поранена гумовою кулею під час прямого включення з протестів у Лос-Анджелесі. Інцидент, що викликав обурення в Австралії, стався біля центру утримання мігрантів, де тривали заворушення.

Під час репортажу Томасі, поліцейський у повному екіпіруванні, стоячи позаду неї, несподівано вистрілив їй у ногу. Камера зафіксувала, як журналістка скрикнула від болю та схопилася за ногу, після чого трансляцію довелося перервати, щоб знімальна група могла відійти в безпечне місце.

На щастя, за повідомленням телеканалу 9News, Лорен Томасі не отримала серйозних ушкоджень і після інциденту планує продовжити роботу в США разом з оператором.

Цей інцидент викликав гостру реакцію в австралійському політикумі. Сенаторка Сара Гансон-Янг назвала подію обурливою та закликала прем'єр-міністра Ентоні Албанезе порушити це питання під час його майбутньої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Оскільки Албанезе готується до своєї першої зустрічі з президентом Трампом, перше, що він повинен сказати президенту, — це припинити стріляти по наших журналістах", — заявила Гансон-Янг.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

протести в СШАЛорен Томасіжурналістка
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