Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, заявив, що російські війська продовжують наступ у Дніпропетровській області з метою створення "буферної зони" на території України. Цю заяву поширюють російські ЗМІ.
За даними моніторингового сервісу DeepState, російським військам до кордону Дніпропетровської області залишилося 560 метрів.
Водночас, Генеральний штаб Збройних Сил України спростовує заяву міноборони РФ щодо наступу на Дніпропетровську область, називаючи її неправдивою інформацією.Автор: Галина Роюк