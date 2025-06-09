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Канал 11-річної українки посів шосте місце у світі за кількістю підписників

Родич співвласника "Кварталу 95", який раніше намагався нелегально втекти з країни, вийшов під заставу

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Ізраїль надав Україні системи Patriot, але про це мало хто знає, – посол Бродський

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